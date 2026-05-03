Ba Lan cảnh báo rạn nứt NATO, Đức thúc đẩy tăng cường phòng thủ châu Âu

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 2/5 cảnh báo nguy cơ rạn nứt nội bộ NATO trong bối cảnh gia tăng bất đồng liên quan xung đột Iran, trong khi Đức kêu gọi châu Âu đẩy mạnh năng lực phòng thủ sau quyết định của Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.

Ba Lan cảnh báo nguy cơ rạn nứt NATO khi Mỹ quyết định rút quân khỏi Đức. Ảnh: TVP World.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh mối đe dọa lớn nhất đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương không đến từ các đối thủ bên ngoài mà từ chính sự rạn nứt nội bộ, đồng thời kêu gọi các bên hành động để đảo ngược xu hướng này. Theo ông, khi Mỹ - trụ cột chính của NATO, bắt đầu giảm sự hiện diện tại châu Âu, các nước thành viên sẽ buộc phải đối mặt với khoảng trống an ninh lớn hơn. Điều này không chỉ làm suy yếu sự đoàn kết, khả năng phòng thủ chung mà còn buộc các quốc gia châu Âu gánh vác trách nhiệm nhiều hơn trong bảo đảm an ninh của khối.

Phát biểu được đưa ra sau khi Washington thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức – động thái làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - châu Âu, vốn đã chịu sức ép do bất đồng về chiến lược trong xung đột Iran và các vấn đề thương mại.

Ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc Mỹ cắt giảm hiện diện quân sự cần trở thành động lực để châu Âu tăng cường năng lực phòng thủ và tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm an ninh. Theo ông Pistorius, Đức đang “đi đúng hướng” với kế hoạch mở rộng lực lượng vũ trang, đẩy nhanh mua sắm quốc phòng và phát triển hạ tầng quân sự. Berlin đặt mục tiêu nâng quân số Bundeswehr từ 185.000 lên 260.000 trong thời gian tới.

Phản ứng trước kế hoạch rút quân của Mỹ, Đức kêu gọi các nước trong khu vực nâng cao năng lực quốc phòng. Ảnh: Kurdistan24.

Hiện có khoảng 35.000–40.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức. Quyết định của Lầu Năm Góc đồng nghĩa một lữ đoàn sẽ rút khỏi nước này, đồng thời hủy triển khai một đơn vị hỏa lực tầm xa. Quyết định này được đánh giá sẽ ảnh hưởng đáng kể đến năng lực răn đe của châu Âu, trong khi các nước trong khu vực vẫn đang trong quá trình xây dựng năng lực phòng thủ độc lập.

Theo kế hoạch, hoạt động rút quân sẽ diễn ra trong vòng 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên, Washington chưa công bố cụ thể các căn cứ bị ảnh hưởng cũng như điểm đến của lực lượng được điều chuyển.

Thanh Giang

Nguồn: CNBC, Anadolu Ajansı.