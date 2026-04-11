Ba Lan kêu gọi tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ, bất chấp căng thẳng Trung Đông

Ngày 10/4, truyền thông Ba Lan dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết, nước này kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trên lãnh thổ Ba Lan nhằm củng cố an ninh khu vực sườn Đông của NATO, bất chấp những diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ảnh: TVP World

Phát biểu với báo giới, ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, Ba Lan mong muốn sự hiện diện ngày càng tăng của lực lượng Mỹ, đồng thời khẳng định tiến trình này không liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông hay các diễn biến liên quan đến Iran. Theo ông, các cuộc thảo luận về việc tăng cường triển khai quân sự của Mỹ tại sườn phía Đông NATO đã được tiến hành trong nhiều tháng và là một phần của kế hoạch dài hạn.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, mục tiêu trước mắt là duy trì sự hiện diện hiện có của Mỹ, đồng thời từng bước gia tăng quy mô lực lượng tại khu vực này. Ông cũng nhấn mạnh rằng, tình hình Trung Đông không làm gián đoạn các nỗ lực hợp tác quốc phòng song phương, cũng như không ảnh hưởng tới kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan.

Đề cập vai trò của liên minh, ông Kosiniak-Kamysz khẳng định mối quan hệ gắn kết giữa Mỹ và NATO là yếu tố then chốt đối với năng lực phòng thủ tập thể, đồng thời cho rằng liên minh vẫn duy trì được sự ổn định dù đang đối mặt với nhiều sức ép.

Mỹ đang xem xét khả năng điều chỉnh việc triển khai lực lượng tại châu Âu. Ảnh: TVP World

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh tờ The Wall Street Journal đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng điều chỉnh việc triển khai lực lượng tại châu Âu như một phần của chiến lược gây sức ép đối với các đồng minh trong NATO. Theo nguồn tin này, Washington có thể cân nhắc tái bố trí quân trong khu vực nhằm phản ứng với mức độ hợp tác của một số quốc gia thành viên trong các vấn đề liên quan đến Iran.

Trước đó, một số báo cáo cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng điều chỉnh vai trò của Mỹ trong NATO, song mọi quyết định quan trọng liên quan đến liên minh này đều cần có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ.

Theo số liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ, tính đến tháng 12/2025, Mỹ duy trì khoảng 68.000 binh sĩ thường trực tại châu Âu, chưa bao gồm lực lượng luân chuyển. Lực lượng này hiện diện tại hơn 10 quốc gia, tập trung chủ yếu ở Đức, Italy và Anh.

Minh Phương

Nguồn: TVP World, Anadolu Ajansı