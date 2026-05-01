LHQ chỉ trích việc Israel chặn đoàn tàu viện trợ tới Gaza

Ngày 30/4, Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về việc Israel chặn bắt đoàn tàu viện trợ nhân đạo Global Sumud trên vùng biển quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và mở rộng tiếp cận nhân đạo.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric. Ảnh: APT.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh: “Cách thức tiến hành chiến dịch này là rất đáng lo ngại. Tất cả các bên cần tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai bị tổn hại, và giải pháp là phải mở rộng tiếp cận nhân đạo”.

Cùng ngày, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tình hình nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bà Francesca Albanese, cũng chỉ trích hành động của Israel, cho rằng việc chặn các tàu trên vùng biển quốc tế đặt ra nhiều quan ngại nghiêm trọng.

Ngoài ra, 12 quốc gia thuộc nhiều châu lục khác nhau đã ra tuyên bố chung mạnh mẽ lên án việc Israle chặn đoàn tàu cứu trợ ủng hộ dải Gaza và bắt giữ các nhà hoạt động quốc tế trên tàu.

Tuyên bố chung được Ngoại trưởng 12 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Jordan, Pakistan, Tây Ban Nha, Malaysia, Bangladesh, Colombia, Maldives, Mauritania, Nam Phi và Libya, công bố với tên gọi “Đoàn tàu tự do Global Sumud” trên biển Địa Trung Hải và bắt giữ 175 nhà hoạt động quốc tế trong đội tàu. Tuyên bố chung khẳng định hành động chặn bắt của Israel là sự xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân quyền.

Trước đó, theo Bộ Ngoại giao Israel, lực lượng hải quân nước này đã chặn và kiểm soát hơn 20 tàu thuộc đoàn Global Sumud trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải, gần đảo Crete của Hy Lạp, đồng thời bắt giữ khoảng 175 người trên tàu.

Trong khi đó, ban tổ chức cho biết đoàn tàu gồm khoảng 100 phương tiện, chở gần 1.000 nhà hoạt động quốc tế và hàng viện trợ nhân đạo, với mục tiêu phá vỡ lệnh phong tỏa kéo dài nhiều năm đối với Dải Gaza và thiết lập hành lang hỗ trợ qua đường biển.

Các tàu chở nhà hoạt động và hàng viện trợ cho người Palestine tại Dải Gaza trong lễ tiễn mang tính biểu tượng, thuộc chiến dịch “Đoàn tàu Sumud Toàn cầu”. Ảnh NPR.

Israel đã áp đặt phong tỏa Dải Gaza từ năm 2007. Các cơ quan LHQ cảnh báo tình hình nhân đạo tại khu vực này đang ở mức nghiêm trọng, với hàng triệu người dân đối mặt với thiếu hụt lương thực và nhu yếu phẩm.

LHQ tiếp tục kêu gọi các bên tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ và bảo đảm các tuyến tiếp cận an toàn cho người dân tại Gaza trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Thanh Giang

Nguồn: Anadolu Ajansı, Bernama.