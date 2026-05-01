Tổng Thư ký LHQ: Việc Mỹ chậm nộp phí là không thể đàm phán, đóng góp là nghĩa vụ

Ngày 30/4 theo giờ địa phương, trước thông tin cho rằng Chính phủ Mỹ đã đưa ra một loạt điều kiện liên quan đến việc thanh toán các khoản hội phí còn nợ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại trụ sở ở New York khẳng định, việc đóng góp hội phí là nghĩa vụ của các quốc gia thành viên, mang tính bắt buộc và không thể đàm phán.

Trước đó, có thông tin cho biết trong giới ngoại giao tại New York lan truyền hai công hàm ngoại giao của Chính phủ Mỹ gửi Liên hợp quốc, trong đó đưa ra 9 đề xuất cải cách như điều kiện để Mỹ giải ngân các khoản hội phí còn thiếu. Các đề xuất bao gồm: cải cách chế độ hưu trí của Liên hợp quốc; hủy bỏ việc đi lại bằng khoang thương gia đối với một số quan chức cấp cao và toàn bộ nhân sự chuyên môn cấp trung; tiếp tục cắt giảm các vị trí cấp cao trong Liên hợp quốc; đồng thời giảm 10% các hoạt động gìn giữ hòa bình đã triển khai trong thời gian dài nhưng hiệu quả hạn chế.

Phát biểu với báo giới khi được hỏi về các thông tin trên, ông Antonio Guterres nhấn mạnh: “Khoản tiền mà chúng ta đang nói tới là các khoản đóng góp bắt buộc. Đây là nghĩa vụ của các quốc gia thành viên và không thể đàm phán”. Ông Guterres, người đang thúc đẩy các nỗ lực cải cách dưới sức ép từ các quốc gia thành viên, đặc biệt là Mỹ, cho biết Liên hợp quốc sẽ nỗ lực “để bảo đảm tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí hơn và phục vụ tốt hơn cho người dân”. Ông nói thêm: “Tuy nhiên, đây là hai vấn đề riêng biệt”.

Được biết, vào tháng 1 năm nay, ông Antonio Guterres từng cảnh báo rằng, do tình trạng chậm đóng hội phí, Liên hợp quốc đang đối mặt với “nguy cơ sụp đổ tài chính cận kề”, trong đó phần lớn các khoản nợ đến từ Mỹ. Liên hợp quốc cho biết vào tháng 2 rằng Mỹ mới chỉ thanh toán khoảng 160 triệu USD trong tổng số hơn 4 tỷ USD còn nợ tổ chức này.

Phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc chưa bình luận về các thông tin này. Mỹ nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục gây sức ép buộc Liên hợp quốc cải cách, sau khi tuyên bố rút khỏi hàng chục cơ quan của tổ chức này trong năm nay và cắt giảm hàng triệu USD tài trợ trong năm ngoái.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.