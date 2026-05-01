Mỹ nối lại dịch vụ hàng không thương mại tới Venezuela sau 7 năm

Dịch vụ hàng không chở khách của Mỹ tới Venezuela đã chính thức được nối lại vào sáng 30/4 sau 7 năm gián đoạn, với chuyến bay của hãng American Airlines từ Miami tới Caracas.

Mỹ nối lại dịch vụ hàng không thương mại chở khách tới Venezuela sau 7 năm. Ảnh: Reuters.

American Airlines đang khôi phục hoạt động bay hằng ngày tới Venezuela, sử dụng máy bay Embraer 175 thông qua Envoy – công ty con khu vực do hãng sở hữu hoàn toàn. Hãng cũng dự kiến bổ sung chuyến bay thứ hai mỗi ngày bắt đầu từ ngày 21/5. Chuyến bay đầu tiên, chở theo các quan chức chính phủ và phóng viên, đã hạ cánh vào chiều 30/4.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã bãi bỏ một sắc lệnh năm 2019 vốn cấm các hãng hàng không Mỹ bay tới Venezuela, sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo thực hiện việc này. Sau đó, vào tháng 3, Bộ này cũng đã phê duyệt đề nghị của American Airlines về việc khôi phục các chuyến bay.

Phát biểu tại một sự kiện chào mừng ở sân bay Maiquetía gần Caracas ngay trước khi chuyến bay hạ cánh, cùng với Quyền Đại biện Mỹ John Barrett, Bộ trưởng Giao thông Venezuela Jacqueline Faria cho biết: “Đối với Venezuela, chúng tôi rất vui mừng khi đón nhận các chuyến bay này vì chúng đồng nghĩa với kết nối, từ đó là phát triển, là năng suất, là sự quan tâm tới người dân trên thế giới và cả người dân của chính chúng tôi”.

Bà Faria cũng cho biết Venezuela dự kiến đón khoảng 100.000 hành khách mỗi năm, tương đương khoảng 7.200–8.000 lượt khách mỗi tháng, từ các chuyến bay được khôi phục.

Về phần mình Quyền Đại biện Mỹ John Barrett nói: “Ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử khác trong quan hệ giữa Mỹ và Venezuela. Chúng ta đang chứng kiến sự tái thiết quan hệ kinh tế, việc mở cửa trở lại của Venezuela với thương mại toàn cầu và sự công nhận đối với người dân hai nước”. “Hôm nay chúng tôi gửi thêm một tín hiệu rõ ràng tới thị trường toàn cầu rằng Venezuela một lần nữa đã mở cửa cho kinh doanh.”

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đưa Venezuela ra khỏi danh sách “Không khuyến nghị đi lại” đối với công dân Mỹ vào tháng 3, thay bằng cảnh báo mức thấp hơn là “Cân nhắc khi đi lại” do nguy cơ tội phạm, bắt cóc, khủng bố và cơ sở hạ tầng y tế yếu kém.

Thanh Vân

Nguồn Reuters.