Ba Lan họp thượng đỉnh không chính thức với 4 nước Đông Âu trước Hội nghị NATO

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 28/6 đã chủ trì cuộc gặp không chính thức tại khu nghỉ dưỡng Jurata với Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs, Tổng thống Estonia Alar Karis và Tổng thống Romania Nicușor Dan nhằm phối hợp lập trường trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông Nawrocki mời bốn tổng thống tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức trong bối cảnh căng thẳng với Ukraine. Ảnh: Euronews

Theo Văn phòng Tổng thống Ba Lan, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những ưu tiên trong hợp tác khu vực, tăng cường an ninh tại lưu vực Biển Baltic và Biển Đen, củng cố quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như thúc đẩy năng lực phòng thủ của châu Âu và sườn phía Đông NATO.

Cuộc họp cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Chín nước Bucharest (B9) và Sáng kiến Ba Biển, đồng thời trao đổi về phát triển hạ tầng năng lượng, giao thông và các thách thức mà Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt. Trước phiên họp, các nhà lãnh đạo đã đến thăm Cảng Hải quân Gdynia.

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Romania Nicușor Dan cho biết các bên đã có cuộc trao đổi sâu rộng về an ninh châu Âu, tăng cường năng lực quốc phòng và răn đe tại sườn phía Đông NATO, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và an ninh năng lượng.

Ông Dan nhấn mạnh các cuộc thảo luận phản ánh quyết tâm chung của năm quốc gia trong việc hành động có trách nhiệm nhằm tăng cường an ninh khu vực và của toàn Liên minh châu Âu. Theo ông, Romania, Ba Lan cùng các nước vùng Baltic tiếp tục là những đồng minh đáng tin cậy trong NATO và EU.

Tổng thống Romania Nicușor Dan tại hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan, ở Tivat, Montenegro, ngày 5 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AFP

Đáng chú ý, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ba Lan - Ukraine gia tăng căng thẳng. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết ông sẵn sàng đóng vai trò trung gian nếu Warsaw và Kiev đều thể hiện thiện chí đối thoại.

Ông Nausėda cho biết muốn lắng nghe quan điểm của Tổng thống Karol Nawrocki về nguyên nhân bất đồng cũng như các hướng giải quyết. Nhà lãnh đạo Litva nhấn mạnh rằng dù lịch sử là vấn đề quan trọng, nhưng việc duy trì đoàn kết trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn cần được ưu tiên.

Quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine xấu đi sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy quyết định đặt tên một đơn vị quân đội theo danh xưng “Anh hùng của UPA”, lực lượng gây nhiều tranh cãi trong lịch sử do bị phía Ba Lan cáo buộc liên quan đến các cuộc thảm sát người Ba Lan tại Volhynia và Đông Tiểu Ba Lan giai đoạn 1943-1945.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều lãnh đạo Ba Lan. Sau đó, Tổng thống Karol Nawrocki quyết định tước Huân chương Đại bàng Trắng - phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan - từng trao cho Tổng thống Zelenskyy. Phía Ukraine sau đó đã gửi trả huân chương này về Warsaw.

Nhật Lệ

Nguồn: Euronews, AGERPRES