Anh trừng phạt Nga và Trung Quốc vì chiến dịch tung tin giả và tấn công mạng

Anh tuyên bố đang đối mặt làn sóng “đe dọa hỗn hợp” ngày càng dữ dội từ các thế lực nước ngoài và đáp trả bằng gói trừng phạt mới nhắm vào các tổ chức Nga, Trung Quốc bị cáo buộc thao túng thông tin và tấn công mạng.

Anh ngày 9-12 công bố lệnh trừng phạt nhắm vào nhiều tổ chức Nga bị cáo buộc tham gia chiến dịch bóp méo thông tin có lợi cho Điện Kremlin, đồng thời đưa vào danh sách đen hai công ty Trung Quốc bị cho là tiến hành hoạt động tấn công mạng “rộng khắp và vô tội vạ” nhằm vào Anh và các đồng minh.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cảnh báo: “Châu Âu đang chứng kiến sự leo thang chưa từng có của các “mối đe dọa hỗn hợp” – từ tấn công vật lý đến chiến tranh mạng và chiến dịch thông tin – nhằm làm suy yếu hạ tầng quan trọng, gây bất ổn chính trị và phá hoại nền dân chủ phương Tây”.

Trong số các thực thể Nga bị trừng phạt có Rybar – kênh Telegram có mạng lưới 28 ngôn ngữ với hàng triệu người theo dõi. Anh cáo buộc Rybar sử dụng các chiêu thức “kinh điển của Kremlin”, từ dàn dựng điều tra giả, sản xuất nội dung bằng AI đến lan truyền thông tin sai lệch về các sự kiện toàn cầu.

London cũng trừng phạt Quỹ Pravfond – tổ chức bị tình báo Estonia mô tả là bình phong cho cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Các báo cáo rò rỉ cho rằng Pravfond tài trợ cho việc lan truyền luận điệu của Kremlin tại phương Tây và chi tiền bảo vệ pháp lý cho sát thủ, tay buôn vũ khí Nga bị kết án.

Về phía Trung Quốc, hai công ty bị nêu tên là i-Soon và Integrity Technology Group, bị cáo buộc tiến hành các đợt tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào Anh và các đồng minh. Các quan chức Anh dẫn chứng một loạt vụ việc gần đây, bao gồm trang web giả mạo, quảng cáo chính trị thao túng bầu cử Moldova và các trang tin giả đăng tải video xuyên tạc về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm làm giảm ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev.

Ngoại trưởng Cooper cho rằng những vụ tấn công này “đe dọa an ninh tập thể và dịch vụ công”, đồng thời cam kết Anh sẽ không để các hành vi “liều lĩnh” này bị bỏ qua. Ngoại trưởng Cooper nhấn mạnh phương Tây cần hợp tác chặt chẽ hơn trong thời điểm các liên minh truyền thống bị đặt dấu hỏi do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngay lập tức, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh lên tiếng phản đối quyết định của London. Người phát ngôn cho rằng Anh, hành động cùng với Mỹ, đã cố tình bôi nhọ Trung Quốc và áp đặt “các biện pháp trừng phạt đơn phương phi pháp”. Bắc Kinh kêu gọi Anh ngay lập tức sửa sai, hủy bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt việc bôi nhọ Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

