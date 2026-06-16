Anh siết trừng phạt Nga, cung cấp urani làm giàu cho Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, đồng thời thông báo thỏa thuận cung cấp nhiên liệu Urani làm giàu cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine trong hai năm tới.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đến dự lễ đón chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp vào ngày 15 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AFP.

Thông báo trên được thủ tướng Anh đưa ra khi ông đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp. Thủ tướng Starmer cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Cụ thể, Anh sẽ tập trung vào chặn bắt “đội tàu ma” chở dầu không rõ nguồn gốc để cắt đứt nguồn viện trợ của Nga. Các biện pháp cũng sẽ nhắm tới những mạng lưới tài chính bị cho là được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt và hỗ trợ quân đội Nga. Trong gói trừng phạt có nội dung cấm vận đối với một số tàu vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga thuộc diện bị trừng phạt.

Thủ tướng Keir Starmer cũng cho biết Anh sẽ cung cấp uranium làm giàu cho Ukraine để sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: AFP.

Ông Starmer cũng hoan nghênh thỏa trị giá 210 triệu bảng Anh (khoảng 280 triệu USD), nhằm hỗ trợ hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân và tăng cường an ninh năng lượng cho Ukraine. Thỏa thuận được bảo lãnh bởi Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Anh, cho phép công ty Urenco có trụ sở tại Anh cung cấp urani làm giàu cho Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Ukraine (Energoatom).

Phát biểu về thỏa thuận, Thủ tướng Starmer cho biết động thái này nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho Kyiv trong những mùa đông sắp tới, giúp quốc gia này giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng khác trong bối cảnh hạ tầng bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Ông cũng khẳng định Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine “chừng nào còn cần thiết”.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh Moscow nhiều lần bày tỏ quan ngại về an toàn hạt nhân tại Ukraine. Nga cáo buộc Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện do Nga kiểm soát từ tháng 3/2022.

Động thái trên cũng thu hút sự chú ý trong bối cảnh Tổng thống Zelensky trước đó từng đề cập khả năng xem xét lại quy chế phi hạt nhân của Ukraine. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sẽ sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ Anh hoặc Pháp nếu được đề nghị, đồng thời khẳng định chưa có đề xuất nào như vậy. Trong khi đó, Nga cáo buộc Anh và Pháp đang cân nhắc cung cấp các thành phần hoặc công nghệ có thể hỗ trợ Ukraine phát triển năng lực hạt nhân, cáo buộc mà cả London và Paris đều bác bỏ.

Thanh Vân