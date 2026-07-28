Mỹ cam kết áp trần thuế 20% với hàng hóa Trung Quốc

Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây cho biết, Mỹ đã cam kết trong các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại song phương rằng mức thuế bổ sung thay thế áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ không vượt quá 20%.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: CGTN.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ căng thẳng thương mại, dù vẫn tồn tại nhiều bất đồng về chính sách thuế quan.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, mức thuế bổ sung hiện nay mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc là 12,5%. Mức thuế này được Washington công bố sau khi hoàn tất các biện pháp theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ, liên quan đến cuộc điều tra đối với hàng nhập khẩu bị cáo buộc có liên quan đến lao động cưỡng bức.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, phía Mỹ nhiều lần khẳng định các mức thuế theo Mục 301 sẽ thay thế những loại thuế trước đây được áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) và phụ thu nhập khẩu theo Mục 122, sau khi các biện pháp này bị tòa án Mỹ tuyên không hợp lệ.

Bộ này nhấn mạnh rằng trong các cuộc tham vấn thương mại, phía Mỹ đã “cam kết rõ ràng” mức thuế bổ sung thay thế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ không vượt quá 20%. Tuy nhiên, đến nay Washington chưa đưa ra tuyên bố công khai xác nhận thông tin về mức trần này.

Bắc Kinh cũng cho biết các biện pháp đáp trả đối với đợt thuế đầu tiên của Mỹ liên quan đến vấn đề fentanyl và các mức thuế đối ứng vẫn được duy trì. Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát mọi động thái mới từ phía Mỹ, đánh giá tác động và bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Trung Quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ các mức thuế đơn phương, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đối thoại và đàm phán. Ảnh: Bloomberg.

Bên cạnh đó, Trung Quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ các mức thuế đơn phương, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đối thoại và đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm tạo điều kiện ổn định quan hệ thương mại song phương và giảm bớt những tác động tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng việc Washington và Bắc Kinh tiếp tục duy trì đối thoại là tín hiệu tích cực, song triển vọng đạt được một thỏa thuận thương mại bền vững vẫn phụ thuộc vào khả năng thu hẹp những khác biệt về thuế quan và các vấn đề cốt lõi trong các vòng đàm phán sắp tới.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.