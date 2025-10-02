G7 siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) tuyên bố sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời cảnh báo các quốc gia và tổ chức vẫn tiếp tục gia tăng nhập khẩu dầu mỏ từ Moskva hoặc tham gia hỗ trợ hoạt động lách trừng phạt.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Tài chính ngày 1/10, G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp thương mại như áp thuế, cấm nhập khẩu và xuất khẩu để cắt giảm nguồn thu chủ chốt của Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine kéo dài.

Nhóm khẳng định: “Chúng tôi sẽ nhắm vào những bên tiếp tục gia tăng mua dầu mỏ của Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, cũng như những bên hỗ trợ việc lách trừng phạt”.

Ngoài ra, G7 cam kết triển khai “các biện pháp cụ thể nhằm giảm đáng kể, tiến tới loại bỏ hoàn toàn” việc nhập khẩu năng lượng còn lại từ Nga, bao gồm cả dầu và khí đốt.

Trong tuyên bố riêng, các Bộ trưởng Ngoại giao G7 cũng cho biết đang “cân nhắc nghiêm túc” các biện pháp bổ sung đối với những nước bị cho là gián tiếp tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moskva, song không nêu đích danh quốc gia nào.

Động thái này cho thấy quyết tâm mới của G7 trong việc siết vòng vây kinh tế quanh Nga, sau khi các lệnh trừng phạt trước đó chưa đủ để chặn đứng nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng - vốn là huyết mạch tài chính phục vụ chiến sự. Trên thực tế, nhiều quốc gia ngoài G7, đặc biệt ở châu Á, đã tăng mạnh nhập khẩu dầu Nga kể từ sau khi phương Tây áp trừng phạt, tận dụng mức giá chiết khấu sâu.

Cuộc xung đột toàn diện tại Ukraine bùng phát từ tháng 2/2022, sau khi Nga sáp nhập Crimea từ năm 2014. Trong gần ba năm qua, Moskva phải đối mặt với loạt biện pháp trừng phạt khắt khe từ phương Tây, song vẫn duy trì được nguồn tài chính nhờ xuất khẩu năng lượng và tìm kiếm thị trường thay thế.

Việc G7 cảnh báo mở rộng phạm vi trừng phạt lần này được giới quan sát đánh giá là tín hiệu gây sức ép không chỉ với Nga, mà cả những đối tác thương mại đang hưởng lợi từ dầu khí giá rẻ của nước này.

