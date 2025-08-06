Ấn Độ - Philippines ký 14 thỏa thuận song phương trong nhiều lĩnh vực then chốt

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4-8/8 của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., lãnh đạo hai nước đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời ký 14 thỏa thuận song phương trong nhiều lĩnh vực then chốt cùng quan tâm.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: thehindu)

Các thỏa thuận được ký kết ngày 5/8 bao gồm Tuyên bố về việc thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Philippines; Kế hoạch hành động thực hiện Quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Philippines giai đoạn 2025-2029; Điều khoản tham chiếu giữa Không quân Ấn Độ và Không quân Philippines về các cuộc đàm phán tham mưu không quân; Điều khoản tham chiếu giữa Lục quân Ấn Độ và Lục quân Philippines về các cuộc đàm phán giữa các tham mưu Lục quân; Điều khoản tham chiếu giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Philippines về các cuộc đàm phán giữa Hải quân với Hải quân; Điều khoản tham chiếu về các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại ưu đãi Ấn Độ-Philippines; Hiệp ước tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự giữa Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Philippines; Hiệp ước về chuyển giao người bị kết án giữa Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Philippines.

Ngoài ra, hai bên còn ký kết về Chương trình hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2025-2028 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ với Bộ Khoa học và Công nghệ Philippines; Chương trình thực hiện Hợp tác Du lịch 2025-2028 giữa Bộ Du lịch Philippines và Bộ Du lịch Ấn Độ; Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số; Tuyên bố về ý định giữa Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ và Cơ quan Không gian Philippines về hợp tác sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình; Điều khoản tham chiếu cho việc tăng cường hợp tác hàng hải giữa Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines; Chương trình giao lưu văn hóa giữa Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Philippines.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã cùng chủ trì sự kiện phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Philippines.

Với chủ đề về Quốc hoa của Ấn Độ và Philippines, cụ thể lần lượt là hoa sen và hoa nhài sampaguita, bộ tem đã phản ánh mối liên hệ văn hóa chặt chẽ và tình hữu nghị lâu dài giữa Ấn Độ và Philippines.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng hoan nghênh việc đường bay thẳng giữa Ấn Độ và Philippines có thể được đưa vào hoạt động trong những tháng tới. Ấn Độ đã công bố thị thực du lịch điện tử miễn phí cho công dân Philippines trong khi Philippines cho phép du khách Ấn Độ nhập cảnh miễn thị thực trong thời hạn tối đa 14 ngày.

Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy trao đổi du lịch, liên kết thương mại và giao lưu nhân dân. Ngoài ra, hai bên cũng đang tìm hiểu hợp tác để liên kết các hệ thống thanh toán.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã gọi chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. là “có ý nghĩa” và nhấn mạnh mối quan hệ văn hóa lâu đời giữa Ấn Độ và Philippines từ thời cổ đại. Bên cạnh đó, ông kêu gọi hoàn tất sớm việc rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa Ấn Độ-ASEAN (AITIGA) và thúc đẩy một hiệp định thương mại ưu đãi song phương với Philippines.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Tổng thống Droupadi Murmu chủ trì tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. mô tả đây là một trong những chuyến thăm “hiệu quả và mang tính xây dựng” nhất mà ông từng thực hiện và cho rằng thành công này là nhờ mối quan hệ gần gũi bền chặt giữa hai nước./.

Theo TTXVN