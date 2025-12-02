Ấn Độ cho phép máy bay cứu trợ Pakistan bay qua không phận tới Sri Lanka

Trong một động thái mang đậm tính nhân đạo giữa lúc quan hệ song phương vẫn căng thẳng, Ấn Độ đã cho phép máy bay cứu trợ của Pakistan chở hàng viện trợ dành cho Sri Lanka bị ảnh hưởng bởi bão bay qua không phận nước này.

Một người phụ nữ bế con lội qua con phố ngập nước sau trận mưa lớn ở Wellampitiya, ngoại ô Colombo, Sri Lanka, vào ngày 30 tháng 11 năm 2025. Ảnh: AFP.

Pakistan đã gửi yêu cầu chính thức và phía Ấn Độ phê duyệt chỉ trong khoảng bốn giờ. Giới chức New Delhi khẳng định quyết định hoàn toàn dựa trên cân nhắc nhân đạo, dù hai nước vẫn duy trì việc đóng cửa không phận sau khi căng thẳng leo thang từ tháng 4–5, liên quan vụ tấn công khủng bố Pelgam và Chiến dịch Sindur của Ấn Độ.

Ấn Độ hiện dẫn đầu nỗ lực cứu trợ Sri Lanka trong khuôn khổ Chiến dịch Sagar Bandhu. Tàu sân bay INS Vigrant, khinh hạm INS Udiri và tàu tuần tra xa bờ Sukanya đang vận chuyển hàng cứu trợ. Trực thăng và máy bay Mi-17 của Không quân Ấn Độ phối hợp cùng lực lượng Sri Lanka đã không vận hàng trăm người mắc kẹt, trong đó có phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và người bị thương nặng. Nhiều công dân nước ngoài, gồm cả một người Pakistan, cũng đã được giải cứu.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Sri Lanka, khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khuôn khổ Chiến dịch Sagar Bandhu, phù hợp với tầm nhìn Maha Sagar và vai trò “ứng cứu đầu tiên” của New Delhi. Ấn Độ đến nay đã chuyển hơn 53 tấn hàng cứu trợ và giải cứu hàng nghìn dân thường mắc kẹt.

Trực thăng của Hải quân Pakistan vận chuyển người dân bị mắc kẹt do lũ lụt tại Kolonnawa, Sri Lanka. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, một trực thăng của Hải quân Pakistan cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Khinh hạm PNS F đã cập cảng tại Colombo để bàn giao hàng viện trợ thông qua Hải quân Sri Lanka.

Lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Á. Tổng số người thiệt mạng đã vượt mốc 1.000, trong khi hàng trăm người vẫn mất tích. Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bão Ditto gây ra lũ lớn và sạt lở diện rộng. Theo Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka, số người chết đã tăng lên 366, còn 367 người vẫn mất tích. Giới chức cho biết đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của Sri Lanka kể từ trận sóng thần năm 2004.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion