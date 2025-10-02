Hotline: 0822.173.636   |

Ấm áp nghĩa tình sau bão lũ

Thùy Linh
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày bão lũ đi qua, tình người xứ Thanh lại sáng lên giữa gian khó. Khi nước còn ngập sâu, từng chuyến hàng cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đã kịp thời đến với bà con vùng ngập, giúp họ vượt qua những ngày thiếu thốn. Khi nước rút dần, trên khắp nẻo đường, ngõ xóm lại rộn ràng hình ảnh bà con, hàng xóm chung tay dọn dẹp bùn đất, dựng lại mái nhà, khơi thông đường làng ngõ xóm. Sự sẻ chia, đùm bọc ấy đã xoa dịu phần nào mất mát, tiếp thêm niềm tin để người dân vững vàng sau bão lũ.

Trong những ngày ngập lụt, các đoàn thiện nguyện chia sẻ khó khăn với người bị ảnh hưởng của bão lũ.

Những chuyến xe chở gạo, mì tôm, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu được các tổ chức, đoàn thể và tấm lòng hảo tâm chuyển tới tận tay bà con. Nồi cháo nóng, suất cơm nghĩa tình được phát ngay tại những điểm sơ tán, giúp người dân vơi bớt khó khăn.

Những con người không ngại vất vả, lội nước, dầm mưa hỗ trợ lương thực thực phẩm cho bà con vùng ngập lụt và di dời người dân đến nơi an toàn.

Những sẻ chia giữa người với người.

Khi nước lũ rút dần, trên những con ngõ, triền đê tại các làng quê hình ảnh bà con Nhân dân cùng nhau dọn dẹp, san sẻ khó khăn đã trở thành hành động đẹp lan tỏa yêu thương, sẻ cộng trong cộng đồng.

Ngày 2/10, tại xã Hà Trung, nước bắt đầu rút, người dân nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đồ đác, phơi thóc sau bao ngày ngập lụt.

Người dân xã Hà Trung cùng nhau quét dọn bùn đất trên những con đường làng ngõ xóm và các điểm sinh hoạt cộng đồng để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Những người hàng xóm kề vai sát cánh, người có sức góp sức, người có của góp của, giúp những hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Những nghĩa cử giản dị mà chân thành ấy đã và đang lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, sự đùm bọc, sẻ chia. Và cũng tiếp thêm niềm tin để mỗi người thêm vững vàng vượt qua bão lũ; khẳng định sức mạnh cộng đồng trong hoạn nạn, khó khăn.

Thùy Linh

