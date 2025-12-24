Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, chiều ngày 24/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận nguồn ủng hộ từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, Nhân dân xã Lưu Vệ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, Nhân dân xã Quảng Ninh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, Nhân dân xã Triệu Lộc.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các địa phương đã tích cực chung tay sẻ chia.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Trong đó, xã Lưu Vệ ủng hộ 616 triệu đồng; xã Quảng Ninh ủng hộ 364 triệu đồng; xã Triệu Lộc ủng hộ 261 triệu 250 nghìn đồng. Nguồn kinh phí này thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của các địa phương đối với đồng bào đang gặp thiên tai, hoạn nạn. Đồng thời khẳng định, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời phân bổ, chuyển đến đúng địa chỉ, góp phần giúp Nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Phan Nga