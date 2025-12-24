Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, chiều ngày 24/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận nguồn ủng hộ từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, chiều ngày 24/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận nguồn ủng hộ từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, Nhân dân xã Lưu Vệ.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, Nhân dân xã Quảng Ninh.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, Nhân dân xã Triệu Lộc.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các địa phương đã tích cực chung tay sẻ chia.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Trong đó, xã Lưu Vệ ủng hộ 616 triệu đồng; xã Quảng Ninh ủng hộ 364 triệu đồng; xã Triệu Lộc ủng hộ 261 triệu 250 nghìn đồng. Nguồn kinh phí này thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của các địa phương đối với đồng bào đang gặp thiên tai, hoạn nạn. Đồng thời khẳng định, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời phân bổ, chuyển đến đúng địa chỉ, góp phần giúp Nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Phan Nga

Từ khóa:

#Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Tây nguyên #Khắc phục hậu quả mưa lũ #Xã Lưu Vệ #tiếp nhận #Địa phương #Thiệt hại nặng nề #Hỗ trợ người dân vùng lũ #xã Quảng Ninh #Các tỉnh miền trung

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những diện tích đất canh tác kém hiệu quả, người dân xã Xuân Du đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang phát triển cây riềng, cây đào gắn với nhu cầu thị trường. Sự chuyển hướng này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với...
Xin đừng “ham của rẻ”

Xin đừng “ham của rẻ”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thêm một vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng vừa được phát hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và quản lý thị trường kiểm tra một ô tô phát hiện trên xe...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh