Công đoàn nhất trí với phương án nghỉ dịp Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày

Ngày 24/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có văn bản phúc đáp phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị này đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với công nhân và cán bộ công đoàn trên phạm vi cả nước. Chỉ sau hơn 1 giờ đã có 25.154 người tham gia bình chọn, kết quả có 63% số người tham gia lấy ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ. Đến chiều, đã có gần 88.000 người lao động tham gia vào bình chọn.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí với phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ. Cụ thể, đối với công chức, viên chức, nghỉ ngày 1/1/2026 theo quy định; nghỉ ngày 2/1/2026 và hoán đổi ngày làm việc sang thứ Bảy, ngày 10/1/2026. Như vậy, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật, ngày 4/1/2026.

Đối với người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 như đối với công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của luật. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị khi có phương án nghỉ lễ, Tết cần sớm thông báo để thuận lợi hơn cho người lao động có thể mua được vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ hoặc đặt phòng đi du lịch, về thăm quê. Về phía doanh nghiệp cũng sẽ chủ động có phương án sản xuất, đảm bảo đơn hàng./.

Theo TTXVN