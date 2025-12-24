Hotline: 0822.173.636   |

Hội nghị tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Ngày ngày 24/12, Chi cục Dân số tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12).

Ngày ngày 24/12, Chi cục Dân số tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về ý nghĩa, mục tiêu của Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm nay, trong đó nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Ngày Dân số Việt Nam 26/12 là dịp để các cấp, ngành và toàn xã hội nhìn lại những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách dân số trong giai đoạn mới.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số; chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Các đại biểu được phổ biến những vấn đề đang đặt ra hiện nay, như: duy trì vững chắc mức sinh thay thế; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; thích ứng với già hóa dân số và tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác dân số tại cơ sở, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông dân số trong cộng đồng, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

