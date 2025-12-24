Hàng nghìn người đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa

Tối 24/12, Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa (phường Hạc Thành) rực sáng trong đêm Giáng sinh 2025, trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân và du khách. Không khí Noel an lành lan tỏa trong từng góc phố, từng ánh đèn, từng khoảnh khắc sum vầy trước thềm năm mới 2026.

Từ khoảng 19h30, khu vực quanh Nhà thờ đã đông kín người dân và du khách. Càng về đêm, lượng người đổ về càng đông, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt hiếm thấy.

Thời tiết đêm Noel khá dễ chịu, không mưa, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Để phục vụ đồng bào Công giáo và người dân, Tòa Giám mục Thanh Hóa đã tổ chức Lễ Giáng sinh 2025 và các hoạt động chào đón năm mới 2026 một cách trang trọng, ấm cúng.

Không gian phía trước Nhà thờ Chính tòa được trang hoàng lộng lẫy từ nhiều ngày trước, với hệ thống đèn chiếu sáng, tiểu cảnh và hang đá Giáng sinh tạo điểm nhấn thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng.

Các tiểu cảnh, hang đá Giáng sinh được trang hoàng công phu, là điểm dừng chân quen thuộc để người dân chụp ảnh lưu niệm.

Nhiều gia đình tranh thủ check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Giáng sinh rực rỡ.

Bên trong khuôn viên Nhà thờ, ánh đèn đủ sắc màu được bố trí hài hòa, mang đến không gian lung linh, rực rỡ nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm.

Trong tối 24/12, nhiều hoạt động mừng Lễ Giáng sinh diễn ra, góp phần làm cho bầu không khí thêm sôi động và ấm áp.

Càng về khuya, dòng người đổ về Tòa Giám mục càng đông. Không chỉ giáo dân, nhiều người dân không theo đạo Thiên Chúa cũng cùng gia đình, bạn bè đến vui chơi, tận hưởng không khí Noel an lành, sẻ chia.

Khu vực Nhà thờ trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ, các gia đình và du khách trong đêm Giáng sinh. Các em nhỏ tỏ ra thích thú khi được theo bố mẹ đi chơi Noel, hòa mình vào không gian đầy màu sắc của mùa lễ hội cuối năm.

Hàng nghìn giáo dân đứng kín trong và ngoài sân Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa, cùng chào đón một mùa Giáng sinh an lành. Trong không khí trang nghiêm và ấm áp, mọi người cùng cầu nguyện cho một năm mới bình an, hướng tới nếp sống “tốt đời, đẹp đạo”, kính Chúa, yêu nước, hân hoan đón chờ năm mới.

Hoàng Đông