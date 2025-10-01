Ấm áp bữa cơm nghĩa tình trong vùng lũ ở xã Vân Du

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Vân Du xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập úng, sạt lở, nhiều tuyến đường bị chia cắt, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Bữa cơm của người dân xã Vân Du ở nơi tránh trú.

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 360 hộ dân bị cô lập, trong đó 201 hộ ngập nước. Chính quyền xã đã kịp thời tổ chức di dời 149 hộ đến nơi an toàn tại nhà người thân, 7 hộ về Ban CHQS xã, 2 hộ đến nhà văn hóa thôn Bông Bụt. Cùng với đó, 8 hộ với 30 nhân khẩu ở các thôn có nguy cơ sạt lở đã được đưa đến nơi an toàn.

Ngay sau khi di dời các hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai, để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Du đã phát động hội viên nấu bữa cơm nghĩa tình phục vụ bà con đang tránh trú tại hội trường Ban CHQS xã.

Những suất cơm tuy giản dị nhưng thấm đượm tình cảm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương đốivới người dân trong hoạn nạn.

Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn này đã góp phần động viên, giúp bà con yên tâm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày mưa lũ.

Lưu Bằng (CTV)