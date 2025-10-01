Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Quốc Hương và CTV
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Trong mưa lũ, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, hiểm nguy lao vào dòng nước lũ cứu người, tổ chức sơ tán dân, nhất là người già, trẻ nhỏ khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Nhiều cán bộ, chiến sĩ sau nhiều giờ dầm mình trong mưa lũ chỉ kịp lót dạ một mẩu bánh mì, một miếng lương khô rồi lại vội vã vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ tiếp tế, hỗ trợ y tế đến các khu vực bị cô lập, giúp người dân ổn định cuộc sống tạm thời, vượt qua khó khăn trước mắt.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũLực lượng chức năng xuyên đêm sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Công an tỉnh Thanh Hóa sử dụng các thiết bị công nghệ trong công tác cứu hộ.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để di chuyển người dân khỏi nơi ngập lụt.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân...

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ...và hỗ trợ người già đến nơi an toàn.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Lực lượng Công an đưa người mắc kẹt trong biển nước đến nơi an toàn.

Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Các nhu yếu phẩm được đưa đến tay người dân xã Nông Cống.

Quốc Hương và CTV

Từ khóa:

#Công an Thanh Hóa #Chính quyền địa phương #Lực lượng chức năng #Nhân dân phục vụ #Vùng lũ #Tinh thần #Ngập lụt #Hỗ trợ #người dân #đồng hành

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm...
Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Đời sống - Xã hội
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã...
Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của...
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long