Ấm áp nghĩa tình lực lượng Công an trong mưa lũ

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Trong mưa lũ, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, hiểm nguy lao vào dòng nước lũ cứu người, tổ chức sơ tán dân, nhất là người già, trẻ nhỏ khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ sau nhiều giờ dầm mình trong mưa lũ chỉ kịp lót dạ một mẩu bánh mì, một miếng lương khô rồi lại vội vã vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ tiếp tế, hỗ trợ y tế đến các khu vực bị cô lập, giúp người dân ổn định cuộc sống tạm thời, vượt qua khó khăn trước mắt.

Lực lượng chức năng xuyên đêm sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa sử dụng các thiết bị công nghệ trong công tác cứu hộ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để di chuyển người dân khỏi nơi ngập lụt.

Cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân...

...và hỗ trợ người già đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an đưa người mắc kẹt trong biển nước đến nơi an toàn.

Các nhu yếu phẩm được đưa đến tay người dân xã Nông Cống.

Quốc Hương và CTV