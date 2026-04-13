Ả Rập Xê Út triệu tập Đại sứ Iraq sau các mối đe dọa bằng máy bay không người lái

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út vừa chính thức triệu tập Đại sứ Iraq tại Riyadh để phản đối việc các nhóm dân quân sử dụng lãnh thổ Iraq làm bệ phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công Vương quốc này. Ả Rập Xê Út và Iraq đã mất nhiều năm để cải thiện quan hệ sau hàng thập kỷ căng thẳng. Việc triệu tập đại sứ là một bước lùi lớn, cho thấy sự kiên nhẫn của Riyadh đối với chính phủ Baghdad đã chạm giới hạn.

Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Saud Al-Sati và Đại sứ Iraq tại Ả Rập Xê Út Safia Taleb Al-Suhail. Ảnh: ANI

Trong buổi làm việc chiều 12/4, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Saud Al-Sati đã trao công hàm phản đối gay gắt cho Đại sứ Iraq Safia Taleb Al-Suhail. Phía Riyadh khẳng định việc để các cuộc tấn công bằng UAV liên tục diễn ra từ phía biên giới Iraq là hành động “không thể chấp nhận được”, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và ổn định khu vực.

Ả Rập Xê Út yêu cầu Chính phủ Iraq phải có những biện pháp thực chất và quyết liệt hơn để kiểm soát các nhóm vũ trang trong nước, ngăn chặn việc biến Iraq thành bàn đạp cho các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Động thái triệu tập đại sứ diễn ra sau một chuỗi các vụ xâm nhập bằng UAV nhắm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược và khu dân cư tại Ả Rập Xê Út trong những tuần gần đây. Các chuyên gia an ninh nhận định, các cuộc tấn công này phần lớn do các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn thực hiện.

Các cuộc tấn công bằng UAV từ Iraq thường nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Aramco (Ả Rập Xê Út). Nếu hạ tầng này bị hư hại, giá dầu thế giới có thể biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế toàn cầu.

Iraq bị cuốn vào giữa cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, khi các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ và cơ sở ngoại giao của Mỹ trong khu vực cũng như vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng.

Hiện phía Iraq vẫn chưa có bình luận chính thức sau buổi triệu tập. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại sự việc này có thể làm rạn nứt nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng vốn đã mong manh trong thời gian qua.

Nhật Lệ

Nguồn: Reu ters, ANI news