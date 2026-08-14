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Ả Rập Xê Út: 15 nước ký tuyên bố thành lập liên minh phòng thủ hàng hải

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út vừa thông báo 15 quốc gia đã ký tuyên bố thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia, nhằm tăng cường an ninh hàng hải tại Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Aden.

Ả Rập Xê Út: 15 nước ký tuyên bố thành lập liên minh phòng thủ hàng hải

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út vừa thông báo 15 quốc gia đã ký tuyên bố thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia, nhằm tăng cường an ninh hàng hải tại Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Aden.

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Ả Rập Xê Út: 15 nước ký tuyên bố thành lập liên minh phòng thủ hàng hải

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út ngày 13/8 thông báo 15 quốc gia đã ký tuyên bố thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, 15 quốc gia đã ký tuyên bố chung của liên minh, trong đó 13 nước đã hoàn tất các thủ tục trong nước, ký hiến chương và chính thức trở thành thành viên. Các quốc gia còn lại đang tiếp tục hoàn tất những thủ tục cần thiết để gia nhập.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp lập kế hoạch lần thứ ba của Liên minh Phòng thủ Hàng hải Đa quốc gia tổ chức tại Bộ Tư lệnh Hạm đội Phương Tây ở Jeddah, với sự tham dự của đại diện 39 quốc gia.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết thêm: “Điều này đánh dấu việc liên minh chính thức được khởi động, hướng tới giai đoạn kích hoạt về mặt thể chế và tác chiến, trong khi các quốc gia còn lại tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết ở cấp quốc gia để gia nhập liên minh”. Bộ này nhấn mạnh, một chỉ huy Ả Rập Xê Út sẽ lãnh đạo liên minh, trong khi Phó Tư lệnh liên minh sẽ là một sĩ quan đến từ Pakistan.

Ả Rập Xê Út: 15 nước ký tuyên bố thành lập liên minh phòng thủ hàng hải

Đại diện từ 39 quốc gia đã gặp nhau tại Jeddah trong phiên họp lập kế hoạch lần thứ ba của Liên minh Quốc phòng Hàng hải Đa quốc gia, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc kích hoạt liên minh . Ảnh: English.ajel.sa.

Theo phía Ả Rập Xê Út, Liên minh Phòng thủ Hàng hải Đa quốc gia hướng tới xây dựng một cơ chế phòng thủ đa quốc gia thường trực nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải, các tuyến vận tải và các tuyến đường thủy chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Các tuyến đường thủy mà liên minh tập trung bảo vệ có vai trò quan trọng trong kết nối châu Á, Trung Đông và châu Âu.

Ả Rập Xê Út công bố thành lập liên minh hồi tháng 7, sau cuộc họp tại Riyadh với đại diện 43 quốc gia, trong bối cảnh các mối đe dọa đối với tàu thương mại và các tuyến đường biển chiến lược gia tăng.

Các quan chức Ả Rập Xê Út nhấn mạnh Liên minh Phòng thủ Hàng hải Đa quốc gia mang tính chất phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia, tổ chức hay liên minh cụ thể nào. Liên minh sẽ hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền các quốc gia và quyền tự do hàng hải.

Động thái trên diễn ra sau khi lực lượng Houthi tại Yemen ngày 20/7 tuyên bố cấm hoạt động hàng hải liên quan đến Ả Rập Xê Út. Ngày 21/7, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Bab el-Mandeb. Việc thúc đẩy cơ cấu chỉ huy của Liên minh Phòng thủ Hàng hải Đa quốc gia được xem là bước đi nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các thành viên trong bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược tại khu vực.

Thanh Vân

Nguồn: Aa, Arabnews.

Từ khóa:

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