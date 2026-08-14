Pakistan sẽ đáp trả nếu Ấn Độ không thay đổi lập trường về nguồn nước

Nhấn mạnh vấn đề nguồn nước là lợi ích đặc biệt quan trọng của Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif ngày 13/8 đã cảnh báo Ấn Độ sẽ phải đối mặt với phản ứng trực tiếp nếu không thay đổi lập trường.

Thủ tướng Shehbaz Sharif phát biểu tại lễ khánh thành Đài tưởng niệm Chiến thắng ở thủ đô Islamabad. Ảnh: Geo News.

Phát biểu tại lễ khánh thành Đài tưởng niệm Chiến thắng ở thủ đô Islamabad, một ngày trước Quốc khánh Pakistan, ông Shehbaz Sharif khẳng định Islamabad mong muốn hòa bình và ổn định trong khu vực, song không nên coi thiện chí này là biểu hiện của sự yếu thế. Thủ tướng Pakistan tuyên bố “mỗi giọt nước của Pakistan đều là lằn ranh đỏ”, đồng thời kêu gọi Ấn Độ lựa chọn con đường phù hợp để duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực.

New Delhi đã đơn phương đình chỉ Hiệp ước Nước sông Indus (IWT) hồi tháng 4, sau vụ tấn công tại Pahalgam thuộc phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc Islamabad có liên quan đến vụ việc, song Pakistan bác bỏ và cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế phần nước của nước này sẽ bị coi là “hành động xung đột”.

Theo Thủ tướng Shehbaz Sharif, Pakistan đang hướng tới trở thành một nhân tố góp phần duy trì ổn định khu vực và chính phủ sẽ tập trung tạo thêm cơ hội cho thế hệ trẻ. Ông đồng thời nhấn mạnh Islamabad mong muốn ngăn ngừa các cuộc xung đột mới trên thế giới và cho biết Pakistan đã đóng vai trò trung gian trong một số vấn đề liên quan Mỹ và Iran.

Đề cập quan hệ với Mỹ, ông Shehbaz Sharif cho rằng Tổng thống Donald Trump đã góp phần thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Pakistan và Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ Islamabad - Washington tiếp tục được củng cố.

Về thỏa thuận quốc phòng chung tại Mecca, Thủ tướng Pakistan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia và đánh giá thỏa thuận này có ý nghĩa đối với hòa bình tại Trung Đông. Islamabad cũng tiếp tục ủng hộ quyền của người Palestine và duy trì lập trường nhất quán về vấn đề Kashmir.

Ông Shehbaz Sharif kêu gọi chính quyền Afghanistan ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng cho các hoạt động khủng bố, đồng thời nhấn mạnh đoàn kết dân tộc là yếu tố quan trọng đối với an ninh và ổn định của Pakistan.

Lễ khánh thành Đài tưởng niệm Chiến thắng ở Islamabad, ngày 13/8/2026. Ảnh: Pakistan Today.

Đài tưởng niệm Chiến thắng được Tổng thống Asif Ali Zardari, Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir cùng khánh thành. Buổi lễ có sự tham dự của các quan chức cấp cao dân sự, quân sự, đại diện ngoại giao và các đơn vị lực lượng vũ trang, cảnh sát từ nhiều địa phương của Pakistan. Công trình được xây dựng để ghi dấu cuộc đối đầu giữa Pakistan và Ấn Độ hồi tháng 5/2025. Hai bên sau đó đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/5, với sự hỗ trợ của Mỹ.

Những diễn biến trên tiếp tục cho thấy vấn đề an ninh và nguồn nước đang là những nội dung đặc biệt nhạy cảm trong quan hệ giữa Islamabad và New Delhi.

Thanh Giang

Nguồn: Pakistan Today, Geo News.