LHQ cảnh báo nguy cơ Yemen trở lại xung đột quy mô lớn

Liên hợp quốc mới đây cảnh báo Yemen đang đối mặt với nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh quy mô lớn nghiêm trọng nhất kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022, trong bối cảnh hơn một nửa dân số nước này rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính.

Cảnh báo trên được đưa ra sau chuỗi gia tăng căng thẳng quân sự giữa lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận do Saudi Arabia hỗ trợ.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, ông Hans Grundberg. Ảnh: The United Nations.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ ngày 13/8, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, cho biết giao tranh đã gia tăng dọc theo các tuyến đầu. Các đợt tấn công gần đây của Houthi tại Marib, Hadramawt, Mocha và nhiều khu vực khác đã gây thương vong cho cả lực lượng quân sự lẫn dân thường.

Bên cạnh đó, việc Houthi tái diễn các cuộc tập kích nhắm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ và Vịnh Aden nguy cơ kéo Yemen sâu hơn vào cuộc đối đầu khu vực, giữa lúc hoạt động thương mại và năng lượng quốc tế đang chịu nhiều áp lực.

Trước tình hình trên, ông Grundberg kêu gọi các bên lập tức hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt các cuộc tấn công hàng hải cũng như xuyên biên giới để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

Sự suy giảm an ninh diễn ra đồng thời với khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher cho biết hơn một nửa dân số Yemen đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, trong đó 6 triệu người rơi vào mức “khẩn cấp” sát ngưỡng nạn đói.

Ngoài ra, Liên hợp quốc kêu gọi Houthi trả tự do cho 73 nhân viên Liên hợp quốc cùng nhiều nhân sự của các tổ chức phi chính phủ và cơ quan ngoại giao đang bị giữ.

Khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Yemen. Ảnh: International Peace Institute.

Trước đó, ngày 20/7, Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã đáp trả bằng các đợt không kích vào các cơ sở quân sự của Houthi tại thành phố cảng Hodeidah. Dù thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 giúp ngăn chặn các giao tranh lớn, song nỗ lực đạt được giải pháp chính trị lâu dài tại Yemen hiện đang rơi vào bế tắc do căng thẳng khu vực leo thang.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.