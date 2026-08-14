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Thủ tướng Australia: Thỏa thuận AUKUS đang tiến triển “với tốc độ tối đa”

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 14/8 tuyên bố thỏa thuận hợp tác quốc phòng ba bên AUKUS vẫn đang tiến triển thuận lợi "với tốc độ tối đa" sau cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Australia: Thỏa thuận AUKUS đang tiến triển "với tốc độ tối đa"

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 14/8 tuyên bố thỏa thuận hợp tác quốc phòng ba bên AUKUS vẫn đang tiến triển thuận lợi "với tốc độ tối đa" sau cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

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Thủ tướng Australia: Thỏa thuận AUKUS đang tiến triển với tốc độ tối đa

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Greekherald.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Albanese cho biết ông và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí rằng Thỏa thuận AUKUS - thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Australia, Mỹ và Anh nhằm trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Canberra, tiếp tục mang lại lợi ích chiến lược cho cả ba quốc gia.

AUKUS hiện là dự án quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Australia với tổng ngân sách cam kết lên tới 368 tỷ đô la Australia (259,7 tỷ USD) trong vòng 3 thập kỷ. Theo lộ trình, các tàu ngầm lớp Virginia do Mỹ điều hành sẽ bắt đầu đồn trú tại Australia từ năm tới, trước khi Mỹ bán một số tàu ngầm lớp này cho Australia vào khoảng năm 2030, mở đường cho Anh và Australia cùng đóng lớp tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới AUKUS.

Bên cạnh lĩnh vực an ninh, Thủ tướng Albanese mô tả cuộc trao đổi diễn ra “rất thẳng thắn, mang tính xây dựng và sâu sắc”. Lãnh đạo Australia cho biết ông đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Donald Trump xem xét miễn trừ hoàn toàn mức thuế quan 12,5% mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Australia, dựa trên mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa hai nước. Đáp lại, Tổng thống Mỹ đã ghi nhận và đồng ý sẽ xem xét đề nghị này.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về xung đột tại Iran và các thỏa thuận quốc phòng mới mà Australia ký với Papua New Guinea và Fiji. Ông Albanese cho biết đã nhấn mạnh mong muốn của chính phủ Australia về việc chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời tái khẳng định quan điểm rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Australia: Thỏa thuận AUKUS đang tiến triển với tốc độ tối đa

AUKUS hiện là dự án quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Australia với tổng ngân sách cam kết lên tới 368 tỷ đô la Australia (259,7 tỷ USD) trong vòng 3 thập kỷ. Ảnh: Navy Lookout.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Australia tiếp tục tìm cách củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận an ninh mới trong khu vực. Việc Thủ tướng Albanese khẳng định AUKUS “vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ” cho thấy Canberra tiếp tục đặt chương trình tàu ngầm hạt nhân và hợp tác quốc phòng với Mỹ, Anh vào vị trí trọng tâm trong chiến lược an ninh dài hạn.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.

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    Liên minh AUKUS điều chỉnh chương trình tàu ngầm hạt nhân

    Ngày 31/5 Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles công bố, Australia sẽ nhận toàn bộ ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân dưới dạng tàu đã qua sử dụng từ Mỹ theo thỏa thuận AUKUS được điều chỉnh, thay vì kết hợp giữa tàu mới và tàu cũ như kế hoạch ban đầu.

Từ khóa:

#Thủ tướng Australia #Quốc phòng #Tổng thống mỹ donald trump #Hợp tác #Tàu ngầm hạt nhân #Điện đàm

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