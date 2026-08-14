Mỹ điều tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông

Mỹ đã điều tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông, trong bối cảnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã hoạt động liên tục trong thời gian dài tại khu vực và xuất hiện những thông tin về điều kiện sinh hoạt xuống cấp trên tàu.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: AP.

Một quan chức Hải quân Mỹ ngày 13/8 xác nhận, tàu USS George Washington đang di chuyển qua eo biển Malacca, tuyến hàng hải nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, cho thấy tàu đang trên hành trình tiến vào Ấn Độ Dương. Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, The Wall Street Journal đưa tin USS George Washington sẽ được điều tới Trung Đông để thay thế USS Abraham Lincoln. Tàu USS George Washington thuộc lớp Nimitz và hiện đóng tại khu vực Thái Bình Dương. Việc điều tàu sân bay này tới Trung Đông diễn ra trong bối cảnh USS Abraham Lincoln đã trải qua thời gian hoạt động kéo dài trên biển trong chiến dịch của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

USS Abraham Lincoln rời cảng nhà tại San Diego, bang California, vào cuối tháng 11/2025 và đến nay đã có hơn 240 ngày hoạt động liên tục trên biển, lập kỷ lục về thời gian triển khai của tàu. Con tàu dự kiến trở về cảng từ tháng 5, song Hải quân Mỹ chưa công bố thời điểm hồi hương chính thức.

Các binh sĩ Mỹ làm việc trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: AFP.

Việc thay thế tàu sân bay diễn ra trong bối cảnh một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin về điều kiện sinh hoạt ngày càng khó khăn trên USS Abraham Lincoln, trong đó có những vấn đề liên quan đến nguồn cung và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn sau thời gian dài hoạt động trên biển. Một số nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Hải quân minh bạch hơn về tình trạng của tàu, đồng thời đề nghị tổ chức chuyến thăm của một đoàn nghị sĩ lưỡng đảng nhằm trực tiếp đánh giá điều kiện sinh hoạt và làm việc của thủy thủ đoàn.

Việc USS George Washington được điều động khỏi khu vực Thái Bình Dương cũng đặt ra câu hỏi về mức độ hiện diện của tàu sân bay Mỹ tại khu vực này trong thời gian tới. Nếu USS George Washington thực sự thay thế USS Abraham Lincoln tại Trung Đông, Thái Bình Dương có thể tạm thời không có tàu sân bay Mỹ hoạt động trong khu vực, trong khi Washington tiếp tục phải cân đối lực lượng giữa các điểm nóng chiến lược.

Động thái này cho thấy Mỹ đang phải điều chỉnh và luân chuyển lực lượng hải quân trong bối cảnh yêu cầu duy trì hiện diện quân sự tại Trung Đông gia tăng, đồng thời vẫn phải bảo đảm năng lực răn đe và phản ứng nhanh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thu Uyên

Nguồn: AP, Reuters.