Ukraine đề xuất Nga cùng ngừng tấn công mục tiêu dân sự ở Biển Đen

Ukraine mới đây đã đề nghị Nga cùng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự ở Biển Đen, trong bối cảnh các vụ tập kích nhằm vào tàu thuyền và cơ sở cảng gia tăng, đe dọa hoạt động xuất khẩu qua tuyến hàng hải quan trọng này và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu.

Ukraine đề nghị Nga cùng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Ảnh: Reuters.

Theo một nguồn tin, đề nghị của Kyiv được chuyển tới Moscow thông qua một bên thứ ba. Ukraine hiện chờ phản hồi từ phía Nga. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, Moscow chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào về việc ngừng bắn tại Biển Đen. Theo hãng thông tấn TASS, ông Grushko cho hay, Nga thời gian gần đây nhận được nhiều lời kêu gọi về các hình thức đình chiến khác nhau qua nhiều kênh, song chưa có đề xuất chính thức.

Biển Đen hiện đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của cả Nga và Ukraine, hai trong số những nhà cung cấp lớn trên thị trường lương thực thế giới. Hai bên thời gian qua liên tục cáo buộc nhau tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng phục vụ xuất khẩu.

Tại Ukraine, nhiều chủ tàu đã ngừng cập các cảng ở khu vực phía Nam Odessa từ cuối tháng 7 do lo ngại an ninh sau hàng loạt cuộc tấn công. Odessa là một trong những trung tâm xuất khẩu ngũ cốc chủ chốt của Ukraine, vì vậy việc các tàu hạn chế hoạt động tại đây buộc Kyiv phải tăng cường sử dụng các tuyến vận tải thay thế.

Một tàu chở hàng bị hư hại ở Biển Đen. Ảnh: Hải quân Ukraine.

Ở phía Nga, hoạt động tại cả ba bến cảng ở Novorossiysk cũng bị đình chỉ trong hai ngày 12 và 13/8 sau một cuộc tấn công của Ukraine. Việc gián đoạn hoạt động tại cảng này có nguy cơ ảnh hưởng đến xuất khẩu ngũ cốc của Nga.

Trước tình hình trên, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/8 đã bày tỏ quan ngại với cả Moscow và Kyiv, đồng thời kêu gọi hai bên chấm dứt các cuộc tấn công tại Biển Đen.

An ninh hàng hải tại Biển Đen đặc biệt đáng lo ngại đối với Ukraine, quốc gia phụ thuộc lớn vào các tuyến đường biển để xuất khẩu nông sản. Theo số liệu được công bố, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong tháng 8 tính đến nay đã giảm 76% so với cùng kỳ năm 2025. Các tổ chức trong ngành nông nghiệp cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, nền kinh tế Ukraine có thể chịu thêm sức ép, trong khi thị trường lương thực quốc tế cũng đối mặt nguy cơ biến động.

Thông tin về đề nghị ngừng tấn công của Kyiv đã tác động tới thị trường lúa mì châu Âu. Diễn biến này cho thấy những bất ổn về an ninh tại Biển Đen không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của Nga và Ukraine mà còn có thể lan sang thị trường nông sản toàn cầu.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.