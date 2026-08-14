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Mỹ áp thuế cao đối với Drone và linh kiện nhập khẩu

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, chính quyền của ông sẽ áp thuế đối với máy bay không người lái (drone) và các linh kiện nhập khẩu, trong đó có sản phẩm từ một số đồng minh chủ chốt, với lý do Mỹ đang “quá phụ thuộc” vào nguồn cung từ nước ngoài.

Mỹ áp thuế cao đối với Drone và linh kiện nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, chính quyền của ông sẽ áp thuế đối với máy bay không người lái (drone) và các linh kiện nhập khẩu, trong đó có sản phẩm từ một số đồng minh chủ chốt, với lý do Mỹ đang “quá phụ thuộc” vào nguồn cung từ nước ngoài.

Mỹ áp thuế cao đối với Drone và linh kiện nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với máy bay không người lái (drone) và các linh kiện nhập khẩu. Ảnh: EPA.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh do Tổng thống Trump ký quy định mức thuế 100% đối với các loại drone có kích thước hoặc khả năng nhất định, được đánh giá đặc biệt nhạy cảm đối với an ninh quốc gia. Đối với các drone có kích thước nhỏ hơn, mức thuế được ấn định ở mức 25%.

Ngoài ra, mức thuế 15% sẽ được áp dụng đối với drone và linh kiện nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Liechtenstein, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), trong khi drone nhập khẩu từ Anh chịu mức thuế 10%.

Hầu hết các mức thuế sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày sắc lệnh được ký.

Mỹ áp thuế cao đối với Drone và linh kiện nhập khẩu

Hội nghị Máy bay không người lái thế giới ở Thâm Quyến, Trung Quốc. ẢNH: AFP.

Trong tuyên bố, Tổng thống Trump cho biết, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã tiến hành điều tra tác động của hoạt động nhập khẩu các hệ thống drone. Theo ông Trump, cuộc điều tra cho thấy lượng drone nhập khẩu từ các nhà sản xuất nước ngoài ở mức “rất đáng kể”, khiến Mỹ phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung drone và linh kiện từ nước ngoài.

Ông Trump cũng dẫn kết quả điều tra cho rằng drone và linh kiện từ một số thực thể nước ngoài có thể “gây ra rủi ro về an ninh và an toàn”, trong khi ngành công nghiệp trong nước chưa sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu an ninh của Mỹ.

Việc áp thuế đối với drone và linh kiện là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong việc sử dụng thuế quan như một công cụ thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Chính sách này đã trở thành một trụ cột trong chương trình thương mại và đối ngoại của ông Trump, dù đang vấp phải những thách thức pháp lý và sự chỉ trích từ một số chuyên gia.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

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Từ khóa:

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