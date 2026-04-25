40 quốc gia ủng hộ kế hoạch sơ tán tàu thuyền mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư

Khoảng 40 quốc gia thành viên Hội đồng của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch sơ tán tàu thương mại và thủy thủ đoàn đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng hải quốc tế.

Theo IMO, kế hoạch này nhằm hỗ trợ khoảng 2.000 tàu cùng 20.000 thuyền viên không thể di chuyển qua Eo biển Hormuz kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Cơ chế sơ tán được xây dựng theo hướng điều phối, không mang tính cưỡng chế, với mục tiêu đảm bảo các tàu có thể rời khu vực an toàn khi điều kiện cho phép.

Người phát ngôn IMO, bà Natasha Brown, cho biết tổ chức này sẽ lập danh sách các tàu cần sơ tán, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để triển khai kế hoạch dựa trên hệ thống phân luồng giao thông hàng hải hiện có. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh hiệu quả của kế hoạch phụ thuộc lớn vào việc bảo đảm an ninh và dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Được biết, trong điều kiện hiện nay, việc đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực này phụ thuộc đáng kể vào các thỏa thuận trực tiếp hoặc gián tiếp với Iran, quốc gia đang kiểm soát những khu vực trọng yếu của eo biển Hormuz. IMO được cho là sẽ đóng vai trò trung gian kỹ thuật và điều phối, song không có cơ chế thực thi bắt buộc.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran do Hải quân Mỹ triển khai đang “mở rộng và mang tính toàn cầu”, đồng thời khẳng định Washington đang gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 24/4, ông Hegseth nhấn mạnh: “Không có tàu nào rời eo biển Hormuz để đi tới bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”.

Theo phía Mỹ, hàng chục tàu đã bị buộc quay đầu hoặc bị kiểm soát trong khuôn khổ chiến dịch, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh nếu Iran có động thái làm gián đoạn tuyến hàng hải chiến lược. Mỹ cũng dự kiến điều thêm lực lượng, bao gồm tàu sân bay, để tăng cường hiện diện trong khu vực.

Minh Phương

Nguồn: TASS, Reuters, Tân Hoa Xã