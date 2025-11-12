20 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Gruzia

Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nạn tại Gruzia vào ngày 11/11, sau khi cất cánh từ Azerbaijan. Tất cả 20 quân nhân trên máy bay, bao gồm phi hành đoàn, được cho là đã thiệt mạng, tuy nhiên con số chính xác vẫn đang được xác minh.

Xe cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Azerbaijan, ngày 11/11/2025. Ảnh: AP.

Hình ảnh chưa được xác thực lan truyền trên mạng cho thấy máy bay xoay vòng trên không trung, để lại vệt khói trắng, phần đuôi bị hư hỏng nặng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan bày tỏ “vô cùng đau buồn” và gửi lời chia buồn tới gia đình các quân nhân thiệt mạng.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh “sự mất mát này là bi kịch sâu sắc đối với cả hai quốc gia”. Các lực lượng cứu hộ Gruzia và Azerbaijan đã được triển khai phối hợp tìm kiếm nạn nhân và điều tra hiện trường, tại khu vực Sighnaghi, vùng Kakheti, gần biên giới Azerbaijan.

Máy bay C-130E Hercules, ký hiệu TUAF543, vốn là loại vận tải chiến thuật động cơ cánh quạt bốn động cơ, cất cánh từ Sân bay Quốc tế Ganja, đạt độ cao hành trình 24.000 feet trước khi mất tín hiệu khoảng 30 phút sau đó. Đây là loại máy bay phổ biến trong lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, dùng để vận chuyển quân nhân, thực phẩm và viện trợ y tế.

Lockheed Martin – nhà sản xuất C-130 – bày tỏ chia buồn và cam kết hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình điều tra.

Trong bối cảnh đội vận tải cơ C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ sử dụng, chính phủ nước này đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hoặc thay thế phi đội cũ. Gần đây, Ankara đã ký thỏa thuận mua lại 12 máy bay C-130 đã ngừng hoạt động từ Không quân Hoàng gia Anh, nhằm duy trì năng lực vận tải chiến lược trong khi chờ các dự án hiện đại hóa nội địa hoàn tất.

Thanh Hằng

Nguồn: Euro news, the Telegraph.