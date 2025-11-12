Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

20 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Gruzia

Thanh Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nạn tại Gruzia vào ngày 11/11, sau khi cất cánh từ Azerbaijan. Tất cả 20 quân nhân trên máy bay, bao gồm phi hành đoàn, được cho là đã thiệt mạng, tuy nhiên con số chính xác vẫn đang được xác minh.

20 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Gruzia

Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nạn tại Gruzia vào ngày 11/11, sau khi cất cánh từ Azerbaijan. Tất cả 20 quân nhân trên máy bay, bao gồm phi hành đoàn, được cho là đã thiệt mạng, tuy nhiên con số chính xác vẫn đang được xác minh.

20 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Gruzia

Xe cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Azerbaijan, ngày 11/11/2025. Ảnh: AP.

Hình ảnh chưa được xác thực lan truyền trên mạng cho thấy máy bay xoay vòng trên không trung, để lại vệt khói trắng, phần đuôi bị hư hỏng nặng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan bày tỏ “vô cùng đau buồn” và gửi lời chia buồn tới gia đình các quân nhân thiệt mạng.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh “sự mất mát này là bi kịch sâu sắc đối với cả hai quốc gia”. Các lực lượng cứu hộ Gruzia và Azerbaijan đã được triển khai phối hợp tìm kiếm nạn nhân và điều tra hiện trường, tại khu vực Sighnaghi, vùng Kakheti, gần biên giới Azerbaijan.

Máy bay C-130E Hercules, ký hiệu TUAF543, vốn là loại vận tải chiến thuật động cơ cánh quạt bốn động cơ, cất cánh từ Sân bay Quốc tế Ganja, đạt độ cao hành trình 24.000 feet trước khi mất tín hiệu khoảng 30 phút sau đó. Đây là loại máy bay phổ biến trong lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, dùng để vận chuyển quân nhân, thực phẩm và viện trợ y tế.

Lockheed Martin – nhà sản xuất C-130 – bày tỏ chia buồn và cam kết hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình điều tra.

Trong bối cảnh đội vận tải cơ C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ sử dụng, chính phủ nước này đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hoặc thay thế phi đội cũ. Gần đây, Ankara đã ký thỏa thuận mua lại 12 máy bay C-130 đã ngừng hoạt động từ Không quân Hoàng gia Anh, nhằm duy trì năng lực vận tải chiến lược trong khi chờ các dự án hiện đại hóa nội địa hoàn tất.

Thanh Hằng

Nguồn: Euro news, the Telegraph.

Từ khóa:

#Gruzia #Azerbaijan #Máy bay quân sự #Tổng thống thổ nhĩ kỳ #Lực lượng cứu hộ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh