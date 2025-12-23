Mỹ ngừng phê duyệt mẫu drone mới của nhà sản xuất Trung Quốc và nước ngoài vì lo ngại an ninh

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa thông báo đưa nhà sản xuất drone Trung Quốc DJI, Autel cùng các drone và linh kiện do nước ngoài sản xuất vào “Danh sách bị giám sát”, qua đó ngừng phê duyệt các mẫu drone mới để nhập khẩu hoặc lưu hành tại Mỹ, với lý do liên quan đến an ninh quốc gia.

DJI của Trung Quốc - nhà sản xuất máy bay không người lái (drone) lớn nhất thế giới, hiện chiếm hơn một nửa thị phần drone thương mại tại Mỹ. Ảnh: REUTERS.

Theo FCC, việc bổ sung này đồng nghĩa các doanh nghiệp nói trên sẽ không thể xin phê duyệt đối với các dòng drone hoặc linh kiện mới tại thị trường Mỹ trong thời gian tới. Quyết định không áp dụng hồi tố, do đó các thiết bị đã được cấp phép trước đây vẫn có thể tiếp tục được nhập khẩu, bán và sử dụng hợp pháp.

FCC cho biết động thái trên được đưa ra sau khi cơ quan này tiếp nhận kết quả rà soát liên ngành do Nhà Trắng chủ trì, trong đó đánh giá drone và linh kiện nhập khẩu có thể tiềm ẩn rủi ro liên quan đến giám sát trái phép, rò rỉ dữ liệu nhạy cảm và các điểm yếu trong chuỗi cung ứng. Báo cáo cũng lưu ý rằng trong tương lai, một số chủng loại drone có thể được xem xét loại trừ khỏi các hạn chế nếu được xác định không gây rủi ro.

Ảnh do DJI cung cấp

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh Washington đang từng bước siết chặt quản lý đối với công nghệ drone có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trước đó, tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các doanh nghiệp drone Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cũng đang xây dựng các quy định để hạn chế nhập khẩu drone từ nước này.

DJI – nhà sản xuất drone lớn nhất thế giới, hiện chiếm hơn một nửa thị phần drone thương mại tại Mỹ từng cảnh báo rằng việc bị đưa vào “Danh sách bị giám sát” có thể hạn chế khả năng cung cấp các mẫu drone mới cho thị trường Mỹ. Theo hãng, hơn 80% trong số hơn 1.800 cơ quan thực thi pháp luật và ứng phó khẩn cấp cấp bang và địa phương tại Mỹ đang sử dụng công nghệ drone của DJI nhờ chi phí và hiệu quả vận hành.

Phía Mỹ cho biết các lo ngại về việc drone bị lạm dụng càng trở nên đáng chú ý khi nước này chuẩn bị đăng cai các sự kiện quốc tế lớn như Olympic và World Cup. Một số nghị sĩ Mỹ ủng hộ quyết định của FCC, cho rằng việc kiểm soát chặt chẽ hơn là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia.

Hiện các doanh nghiệp liên quan và phía Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức. FCC cho biết một số nội dung trong quyết định vẫn có thể được điều chỉnh trong quá trình triển khai.

Thanh Hằng

Nguồn: The straitstimes