Campuchia - Thái Lan chuẩn bị đàm phán nối lại thỏa thuận ngừng bắn

Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tổ chức cuộc họp giữa các quan chức quốc phòng vào ngày 24/12 nhằm thảo luận việc nối lại thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trước đó, trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước bước sang tuần thứ ba liên tiếp, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Campuchia - Thái Lan nhất trí đàm phán nối lại thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur, ngày 22/12/2025. Ảnh: Reuters.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Cuộc họp nhằm cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn do Malaysia – nước Chủ tịch ASEAN 2025 cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian sau các cuộc đụng độ đẫm máu hồi tháng 7 năm nay.

Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN kêu gọi hai nước kiềm chế tối đa và lập tức chấm dứt các hành động quân sự, đồng thời hoan nghênh kế hoạch triệu tập Ủy ban Biên giới chung – cơ chế đối thoại song phương đã tồn tại nhiều năm. Theo tuyên bố của Malaysia, cuộc họp sắp tới sẽ tập trung vào việc thực thi và giám sát lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đề cập đến cuộc xung đột Thái Lan – Campuchia, coi đây là một trong những cuộc xung đột mà ông từng góp phần giúp hạ nhiệt. Ông cho rằng tình hình hiện đang được cải thiện và “ở trạng thái khá tốt”.

Ngoài Mỹ và Malaysia, Trung Quốc cũng gia tăng vai trò ngoại giao, khi Đặc phái viên phụ trách các vấn đề châu Á Đặng Hình Quân lần lượt tới Bangkok và Phnom Penh để thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: The Nation.

Về phía Thái Lan, ngày 22/12, Ngoại trưởng nước này, ông Sihasak Phuangketkeow, cho biết Bangkok mong muốn một lệnh ngừng bắn thực chất, có kế hoạch triển khai chi tiết và cam kết rõ ràng từ phía Campuchia. Ông nhấn mạnh quyết định tổ chức đối thoại song phương không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ hay Trung Quốc, mà là nỗ lực để hai nước tự giải quyết vấn đề với nhau.

Hai bên hiện vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm chủ quyền và phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 tại Malaysia, trong đó cam kết rà phá bom mìn và rút lực lượng cùng vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực tranh chấp lâu năm.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters.