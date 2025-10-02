Yêu cầu xử lý vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô vi phạm tiêu chuẩn chất lượng

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản về việc xử lý vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền xác định vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế (Số đăng ký: VCT- 00013-20; Sô lô: 1020525; Ngày sản xuất: 05/05/2025; Hạn dùng: 05/05/2027; Nơi sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam; Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, chỉ tiêu “Định lượng Anthraquinon kết hợp” đã vi phạm chất lượng mức độ 2.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn vị thuốc cổ truyền kém chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền trên toàn tỉnh dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế nêu trên và biệt trữ vị thuốc cổ truyền còn tồn tại cơ sở, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, sử dụng, cá nhân (nếu có) đã mua, liên hệ và tiếp nhận sản phẩm được trả về, trả về cơ sở cung cấp. Báo cáo kết quả về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y-Dược) trước ngày 30/10/2025.

Sở Y tế cũng giao Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp giám sát, theo dõi việc xử lý lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế nêu trên (trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng). Các phòng chức năng của Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng vị thuốc cổ truyền và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế có các dấu hiệu như trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

