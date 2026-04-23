Xung đột Trung Đông thúc đẩy các nước xem xét lại vai trò của điện hạt nhân trong chiến lược năng lượng

Bốn thập kỷ sau thảm họa Thảm họa Chernobyl, năng lượng hạt nhân đang ghi nhận xu hướng phục hồi trên toàn cầu, trong bối cảnh nhu cầu về nguồn điện ổn định và ít phát thải ngày càng gia tăng. Diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, được cho là đã thúc đẩy các quốc gia xem xét lại vai trò của điện hạt nhân trong chiến lược năng lượng.

Lò phản ứng hạt nhân Chernobyl năm 1986. Ảnh: AP

Hiện có hơn 400 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động tại 31 quốc gia, cùng khoảng 70 lò khác đang được xây dựng. Năng lượng hạt nhân chiếm khoảng 10% sản lượng điện toàn cầu và đóng góp gần một phần tư tổng nguồn điện ít phát thải carbon.

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Fatih Birol, xu hướng quay lại với điện hạt nhân đã được dự báo từ trước, nhưng các biến động gần đây đã đẩy nhanh quá trình này. Ông Birol cho rằng năng lượng hạt nhân ngày càng được nhìn nhận là nguồn điện ổn định và đáng tin cậy trong dài hạn.

Mỹ hiện là quốc gia sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế giới với 94 lò phản ứng, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng toàn cầu. Washington đặt mục tiêu tăng mạnh công suất trong những thập kỷ tới. Trong khi đó, Trung Quốc đang dẫn đầu về xây dựng lò phản ứng mới, với tham vọng vượt Mỹ về công suất hạt nhân.

Năng lượng hạt nhân phục hồi trên toàn cầu sau 40 năm thảm họa Chernobyl. Ảnh: inthesetimes

Tại châu Âu, quan điểm về năng lượng hạt nhân cũng đang thay đổi. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận việc giảm phụ thuộc vào điện hạt nhân trước đây là một “sai lầm chiến lược”. Liên minh châu Âu hiện xem hạt nhân là một phần trong hệ thống năng lượng sạch, bên cạnh gió và mặt trời.

Một số quốc gia như Pháp tiếp tục duy trì vai trò trung tâm của điện hạt nhân, với khoảng 70% điện năng đến từ nguồn này. Ngược lại, Đức vẫn giữ lập trường từ bỏ điện hạt nhân, dù có những tranh luận mới về khả năng sử dụng công nghệ lò phản ứng nhỏ trong tương lai.

Dù còn tồn tại lo ngại về an toàn, đặc biệt sau sự cố Thảm họa Fukushima, các chuyên gia nhận định những cải tiến công nghệ đang giúp nâng cao độ an toàn và hiệu quả của điện hạt nhân. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao, xu hướng phục hồi này được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Lê Hà.

Nguồn: AP