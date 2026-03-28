Xung đột Trung Đông lan sang châu Âu, cảnh báo nguy cơ “lạm phát đình trệ”

Xung đột tại Trung Đông đang lan rộng, tác động mạnh đến châu Âu và khiến các nền kinh tế khu vực đồng euro cảnh báo về nguy cơ “lạm phát đình trệ” - tăng giá đi kèm tăng trưởng chậm. Mới đây, các Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế khu vực đồng euro đã tổ chức họp Eurogroup trực tuyến để đánh giá tác động từ tình hình Trung Đông và thống nhất các biện pháp ứng phó.

Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế, ông Valdis Dombrovskis. Ảnh: European Independent

Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế Valdis Dombrovskis cho biết, xung đột đã gây gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và đẩy giá dầu Brent lên trên 100 USD/thùng. Nếu gián đoạn nguồn cung kéo dài, EU có thể đối mặt với nguy cơ đình trệ kinh tế kèm lạm phát, làm tăng trưởng chậm lại và giá cả leo thang, với mức giảm tăng trưởng dự kiến khoảng 0,6 điểm phần trăm trong 2026-2027.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Kyriakos Pierrakakis nhấn mạnh, khủng hoảng đang tạo áp lực lớn lên năng lượng, thương mại và giá cả, làm gia tăng rủi ro lạm phát và kéo lùi tăng trưởng. Sau gần một tháng xung đột, chi phí sản xuất và vận hành doanh nghiệp tăng, người dân chịu gánh nặng giá năng lượng cao. Eurogroup đánh giá mức độ thiệt hại phụ thuộc vào diễn biến và thời gian của cuộc khủng hoảng.

Eurogroup cũng nhấn mạnh, châu Âu đang chủ động hơn so với khủng hoảng 2022 nhờ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, củng cố hạ tầng và kinh nghiệm quản lý khủng hoảng. Các Bộ trưởng nhất trí triển khai hỗ trợ có mục tiêu, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời duy trì kỷ luật tài khóa để giữ dư địa can thiệp khi cần thiết.

Chuyển đổi năng lượng tại EU. Ảnh: Epthinktank

Về dài hạn, Eurogroup tái khẳng định cam kết chuyển đổi năng lượng, tăng tự chủ năng lượng và đầu tư vào năng lượng sạch, hạ tầng, đổi mới sáng tạo. Liên minh tiết kiệm và đầu tư cũng được thúc đẩy để huy động vốn nội khối, nâng cao năng lực cạnh tranh châu Âu. Eurogroup khẳng định tiếp tục vai trò điều phối chính sách, vừa bảo vệ người dân trước cú sốc ngắn hạn, vừa củng cố nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Minh Phương

Nguồn: CGTN