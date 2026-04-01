Xung đột Trung Đông có thể gây thiệt hại tới 194 tỷ USD

Theo báo cáo mới công bố của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), leo thang quân sự tại Trung Đông, hiện đã bước sang tuần thứ năm, có thể khiến các nền kinh tế trong khu vực thiệt hại từ 3,7% đến 6% tổng GDP, tương đương tối đa 194 tỷ USD.

Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột. Ảnh: CNN.

Báo cáo công bố ngày 31/3 nhận định, tổng thiệt hại có thể vượt mức tăng trưởng GDP tích lũy của toàn khu vực trong năm 2025. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo tăng thêm tới 4 điểm phần trăm, tương đương khoảng 3,6 triệu việc làm bị mất – cao hơn tổng số việc làm mới tạo ra trong năm 2025. Diễn biến này có thể đẩy thêm tới 4 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói.

Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, các tác động kinh tế - xã hội không phân bổ đồng đều giữa các quốc gia, do sự khác biệt về cấu trúc kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên, điểm chung là những “tổn thương mang tính cấu trúc” khiến ngay cả một cuộc xung đột ngắn hạn cũng có thể gây hệ lụy sâu rộng và kéo dài. Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của khu vực được dự báo giảm từ 0,2% đến 0,4%, tương đương làm chậm tiến trình phát triển từ khoảng nửa năm đến gần một năm.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc Văn phòng khu vực các quốc gia Arab của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Abdallah Al Dardari nhận định cuộc khủng hoảng là “hồi chuông cảnh báo”, buộc các nước trong khu vực phải đánh giá lại các lựa chọn chiến lược về chính sách tài khóa, cơ cấu ngành và an sinh xã hội.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc Abdallah Al Dardari cảnh báo xung đột buộc các nước trong khu vực phải đánh giá lại chiến lược phát triển và chính sách kinh tế - xã hội. Ảnh: UN.

Báo cáo cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác khu vực, đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, đồng thời củng cố hệ thống thương mại, logistics và mở rộng quan hệ kinh tế nhằm hạn chế rủi ro từ các cú sốc và xung đột.

Đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc được xây dựng dựa trên mô hình cân bằng tổng thể, với 5 kịch bản giả định mức độ leo thang khác nhau, từ gián đoạn thương mại ở mức trung bình đến kịch bản cực đoan, bao gồm cú sốc năng lượng và gián đoạn sản xuất dầu khí.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Anadolu Ajansı.