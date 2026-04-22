Mỹ cảnh báo mở lại Hormuz có thể làm phức tạp đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho rằng việc dỡ phong tỏa eo biển Hormuz có thể làm suy giảm triển vọng đạt thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: Euronews

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận định, Iran không thực sự muốn đóng cửa eo biển Hormuz vì đây là tuyến vận tải chiến lược, mang lại khoảng 500 triệu USD mỗi ngày cho Tehran. Theo ông, các tuyên bố liên quan việc phong tỏa eo biển chủ yếu nhằm “giữ thể diện” trong bối cảnh Mỹ áp đặt sức ép trừng phạt.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, đã có các bên tiếp cận Washington thời gian gần đây về khả năng nối lại hoạt động tại khu vực này. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc Mỹ chấp nhận dỡ phong tỏa có thể khiến triển vọng đàm phán với Iran trở nên khó khăn hơn, trừ khi đi kèm các biện pháp quân sự mạnh hơn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nổ súng vào một tàu container tại eo biển Hormuz. Ảnh: MSN

Căng thẳng leo thang sau khi xuất hiện thông tin lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nổ súng vào một tàu container tại eo biển Hormuz, gây hư hại nhưng không có thương vong. Phía Anh và các cơ quan hàng hải cho biết vụ việc xảy ra trong sáng cùng ngày, trong khi Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trước đó, Mỹ cũng bị cáo buộc đã bắt giữ một tàu container của Iran và khám xét một tàu chở dầu liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, làm gia tăng đối đầu giữa hai bên.

Cùng ngày, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng, eo biển Hormuz đã trở thành một “đòn bẩy chiến lược” trong tính toán giữa các bên liên quan, đặc biệt là Mỹ và Iran. Theo ông Medvedev, khả năng sử dụng eo biển như một công cụ gây sức ép cho thấy mức độ phức tạp ngày càng tăng của các nỗ lực ngoại giao trong khu vực.

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại đang tác động rõ rệt đến thị trường tài chính toàn cầu, khi giá dầu tăng mạnh, đồng USD phục hồi và tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái thận trọng, tập trung theo dõi Eo biển Hormuz tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và hàng hóa toàn cầu tiếp tục bị đặt trong trạng thái rủi ro cao sau các diễn biến mới liên quan căng thẳng Mỹ - Iran. Dù chưa ghi nhận gián đoạn lớn, một số nguồn tin cho biết Iran đã siết chặt kiểm soát thực tế tại khu vực, trong khi Mỹ và Tehran tiếp tục đưa ra các cảnh báo đáp trả lẫn nhau.

Minh Phương

Nguồn: AP, Reuters, CNBC