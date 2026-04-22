Máy bay NATO xuất kích giám sát hoạt động bay của Nga trên Biển Baltic

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực châu Âu tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các máy bay chiến đấu của NATO từ nhiều quốc gia đã được điều động để theo dõi và nhận dạng các máy bay ném bom chiến lược và tiêm kích của Nga trên khu vực Biển Baltic, trong một nhiệm vụ giám sát không phận phối hợp. Diễn biến mới này phản ánh sự cạnh tranh ảnh hưởng và mức độ cảnh giác cao giữa các bên liên quan.

Tiêm kích NATO chặn máy bay ném bom Nga trên Biển Baltic. Ảnh: Geo.tv

Theo thông tin, lực lượng NATO đã triển khai các tiêm kích, trong đó có máy bay Rafale của Pháp xuất phát từ Litva, cùng sự tham gia của Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Đan Mạch và Romania. Các máy bay này được lệnh xuất kích nhanh nhằm tiếp cận và nhận dạng nhóm máy bay Nga, bao gồm oanh tạc cơ Tu-22M3 và các tiêm kích Su-30, Su-35, khi chúng hoạt động trong không phận quốc tế.

Nhiệm vụ nằm trong khuôn khổ hoạt động giám sát không phận kéo dài nhiều năm của NATO tại khu vực Baltic. Các lực lượng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao và có thể xuất kích trong thời gian ngắn khi phát hiện mục tiêu cần theo dõi.

Theo một số ý kiến, lưu lượng hoạt động bay từ phía Nga khá lớn và trong nhiều trường hợp, dù cố ý hay không, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về kế hoạch bay và hành vi bay. Do đó, các lực lượng phải xuất kích để xác minh danh tính cũng như mục đích chuyến bay, bảo đảm chúng chỉ đang di chuyển trở về căn cứ.

Các tiêm kích Eurofighter của Italy đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận xuất phát từ căn cứ Malbork (Ba Lan). Ảnh: Alamy.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các hoạt động tiếp cận trên không giữa hai bên có xu hướng gia tăng. NATO cho rằng một số chuyến bay của Nga không bật thiết bị nhận dạng hoặc không cung cấp kế hoạch bay, tiềm ẩn rủi ro an ninh. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các chuyến bay được thực hiện trong không phận quốc tế và tuân thủ quy định hàng không.

Khu vực Biển Baltic từ lâu được xem là điểm nóng về an ninh, nơi các hoạt động giám sát và theo dõi trên không diễn ra thường xuyên. Kể từ khi một số quốc gia Baltic gia nhập NATO, liên minh này duy trì hoạt động kiểm soát không phận liên tục, với hàng trăm lần xuất kích mỗi năm.

Giới phân tích nhận định, các cuộc tiếp cận như vậy chủ yếu mang tính phát tín hiệu về năng lực và mức độ sẵn sàng của các bên, đồng thời phản ánh tầm quan trọng chiến lược của khu vực trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thanh Hằng

Nguồn: Newsweek.