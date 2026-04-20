Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

4 dự án nhà ở xã hội đang mở bán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 dự án nhà ở xã hội đang mở bán.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 dự án nhà ở xã hội đang mở bán.

Ảnh minh họa.

Cụ thể gồm các dự án:

Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú). Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Tầng 8 - Tòa nhà số 09 Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại liên hệ: 0825575859.

Khu nhà ở xã hội tại Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). Chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup - Công ty CP. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: NQ6-58, Khu đô thị Vinhomes Starity, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại liên hệ: 1900252326.

Dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (tại MBQH Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc Cầu Hạc, nay thuộc phường Hàm Rồng). Chủ đầu tư là Liên danh Viet incons - Vinaconex21 - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hà Nội. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Lô BT17, MBQH 6275 phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại liên hệ: 0968002121.

Dự án Phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Phú. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Giầy Sun Jade Việt Nam. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tại phố 8, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại liên hệ: 0911390896.

Các thông tin về chủ đầu tư, các thông tin về Dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện nhận hồ sơ đăng ký mua nhà và được phép ký hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua đã được Sở Xây dựng đăng tải công khai trên trang website: https://sxd.thanhhoa.gov.vn.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, trên cơ sở các thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố theo quy định; hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội trực tiếp cho chủ đầu tư dự án.

Từ khóa:

#Khu Công nghiệp Lễ Môn #Hồ sơ #thành phố Thanh Hóa #tỉnh #phường Hạc Thành #Chủ đầu tư #phường Hàm Rồng #Quảng Phú #phường Nam Ngạn #Quy định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chị Phạm Thị Ngân, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên, xã Hoằng Phú là tấm gương hội viên phụ nữ dành trọn tâm huyết xây dựng nghề và làm điểm tựa cho hàng trăm phụ nữ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật ở địa phương...
Tập huấn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Tập huấn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/4, tại xã Thọ Xuân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô...
Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh

Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh

Đời sống - Xã hội
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 423/TTg-CĐS ngày 19/4/2026 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, nêu rõ các Bộ còn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh