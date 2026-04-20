4 dự án nhà ở xã hội đang mở bán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 dự án nhà ở xã hội đang mở bán.

Ảnh minh họa.

Cụ thể gồm các dự án:

Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú). Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Tầng 8 - Tòa nhà số 09 Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại liên hệ: 0825575859.

Khu nhà ở xã hội tại Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). Chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup - Công ty CP. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: NQ6-58, Khu đô thị Vinhomes Starity, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại liên hệ: 1900252326.

Dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (tại MBQH Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc Cầu Hạc, nay thuộc phường Hàm Rồng). Chủ đầu tư là Liên danh Viet incons - Vinaconex21 - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hà Nội. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Lô BT17, MBQH 6275 phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại liên hệ: 0968002121.

Dự án Phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Phú. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Giầy Sun Jade Việt Nam. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tại phố 8, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại liên hệ: 0911390896.

Các thông tin về chủ đầu tư, các thông tin về Dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện nhận hồ sơ đăng ký mua nhà và được phép ký hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua đã được Sở Xây dựng đăng tải công khai trên trang website: https://sxd.thanhhoa.gov.vn.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, trên cơ sở các thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố theo quy định; hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội trực tiếp cho chủ đầu tư dự án.

NM