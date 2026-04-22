Tổng thống Syria hội đàm với Thái tử Saudi Arabia về tình hình khu vực

Ngày 21/4, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã hội đàm với Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud tại thành phố Jeddah, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Saudi Arabia. Hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương và các biện pháp nhằm tăng cường, phát triển hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, cũng như các dự án kết nối khu vực. Các cuộc thảo luận cũng đề cập tới những diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã hội đàm với Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud tại thành phố Jeddah, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Saudi Arabia. Ảnh: Qatar News Agency

Theo hãng thông tấn Qatar (QNA), tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã rà soát quan hệ song phương, đồng thời thảo luận các cơ hội tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai bên cũng đề cập đến các vấn đề cùng quan tâm trong khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì phối hợp và trao đổi trong bối cảnh tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp.

Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud. Ảnh: Qatar News Agency

Các nguồn tin khu vực cho biết cuộc hội đàm là một phần trong nỗ lực tăng cường tiếp xúc ngoại giao giữa các nước Trung Đông, hướng tới thúc đẩy ổn định và hợp tác. Giới quan sát nhận định đây là tín hiệu cho thấy Saudi Arabia tiếp tục phát huy vai trò trong các vấn đề khu vực, đồng thời mở rộng đối thoại với Syria trong giai đoạn hiện nay.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: Qatar news agency

Cùng ngày, nội các Saudi Arabia tái khẳng định ủng hộ hợp tác đa phương để ứng phó các thách thức khu vực và toàn cầu, nhấn mạnh vai trò của đối thoại và các giải pháp ngoại giao trong việc củng cố an ninh và ổn định.

Tại phiên họp do Thái tử Mohammed bin Salman chủ trì, các thành viên Nội các cũng thảo luận về tình hình hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh các khoản đầu tư dài hạn của nước này vào an ninh năng lượng và các tuyến xuất khẩu thay thế. Những nỗ lực này được đánh giá góp phần nâng cao khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Giới quan sát cho rằng, các động thái trên phản ánh vai trò ngày càng chủ động của Saudi Arabia trong thúc đẩy hợp tác khu vực, đồng thời củng cố năng lực ứng phó với các thách thức an ninh và năng lượng hiện nay.

Vân Bình

Nguồn: Qatar News Agency.