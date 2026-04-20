Nga cáo buộc phương Tây tìm cách kiểm soát tài nguyên Ukraine và năng lượng Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, các nước phương Tây chưa từ bỏ ý định kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược, bao gồm đất nông nghiệp màu mỡ của Ukraine và nguồn năng lượng của Nga, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với TASS nhân dịp ngày tưởng niệm các nạn nhân của Liên Xô, bà Zakharova nhận định rằng phương Tây tìm cách mở rộng ảnh hưởng đối với các nguồn tài nguyên không chỉ ở Ukraine và Nga mà còn tại các khu vực như Trung Á và Nam Kavkaz. Theo bà, những động thái này phản ánh một xu hướng mà bà gọi là “chủ nghĩa phục thù”, với mục tiêu tái định hình sự phân bổ tài nguyên toàn cầu theo hướng có lợi cho các nước phương Tây.

Tuyên bố của phía Nga được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và các nước phương Tây tiếp tục căng thẳng, đặc biệt kể từ sau xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhằm vào Nga. Các nước phương Tây trước đó khẳng định các biện pháp của họ nhằm gây sức ép buộc Nga thay đổi chính sách, đồng thời bác bỏ cáo buộc về việc tìm cách kiểm soát tài nguyên của các quốc gia khác.

Giới quan sát nhận định rằng, những phát biểu như của bà Zakharova phản ánh sự khác biệt sâu sắc trong cách nhìn nhận về trật tự quốc tế và cạnh tranh tài nguyên giữa Nga và phương Tây. Trong khi đó, các vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng, nguồn cung lương thực và ảnh hưởng địa chính trị tiếp tục là những yếu tố then chốt định hình quan hệ quốc tế hiện nay.

Hiện chưa có phản hồi chính thức từ các nước phương Tây đối với những nhận định mới nhất của phía Nga.

Một đám cháy tại một nhà máy sản xuất máy bay không người lái sau các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine tại Taganrog, tỉnh Rostov, Nga vào đêm ngày 19 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Kyivindependent

Trong khi đó trên thực địa, Quân đội Ukraine tuyên bố những đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Kiev vừa tấn công nhà máy chế tạo UAV được đặt ở thành phố Taganrog, Nga. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố lực lượng điều khiển UAV của Kiev rạng sáng 19/4 đã tấn công vào nhà máy Atlant-Aero, nơi “được sử dụng để phát triển và chế tạo các UAV tấn công và trinh sát dành cho quân đội Nga”.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay “Hỏa hoạn đã bốc lên từ nhà máy sau khi vụ tấn công xảy ra. Cơ sở trên được dùng làm nơi sản xuất các máy bay không người lái loại Molniya cùng thành phần của UAV Orion, khí tài có khả năng mang lượng hàng hóa nặng 250kg như các quả bom dẫn đường hoặc tên lửa”.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Kyiv Independent