Mỹ: Ứng viên Chủ tịch Fed cam kết độc lập chính sách tiền tệ, đối mặt chất vấn về tài sản

Ứng viên chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh ngày 21/4 khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cắt giảm lãi suất, đồng thời trấn an các thượng nghị sĩ rằng, ông sẽ điều hành chính sách tiền tệ một cách độc lập với Nhà Trắng nếu được phê chuẩn.

Ứng viên chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh. Ảnh: CNN

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông Warsh cho biết trong các cuộc trao đổi với Tổng thống, ông Trump chưa từng yêu cầu ông cam kết hạ lãi suất và bản thân ông cũng sẽ không chấp nhận những yêu cầu như vậy. Ứng viên 56 tuổi nhấn mạnh cam kết duy trì tính độc lập của Fed, ngay cả khi theo đuổi các cải cách sâu rộng tại cơ quan này.

Tuyên bố của ông Warsh được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump nhiều lần kêu gọi hạ lãi suất và chỉ trích đương kim Chủ tịch Fed Jerome Powell. Trước phiên điều trần, ông Trump cũng cho biết sẽ thất vọng nếu người được đề cử không nhanh chóng cắt giảm lãi suất.

Tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chỉ trích ông Warsh là “công cụ” của Tổng thống, song ông cam kết bảo đảm tính độc lập của Fed. Ứng viên này cũng cho biết sẽ thoái vốn gần như toàn bộ tài sản cá nhân trước khi nhậm chức để tránh xung đột lợi ích, dù tiếp tục bị yêu cầu làm rõ chi tiết giao dịch.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Thom Tillis cho biết có thể trì hoãn phê chuẩn cho đến khi làm rõ các vấn đề liên quan đến ông Powell. Theo quy trình, đề cử cần được Ủy ban thông qua trước khi trình Thượng viện.

Nhiệm kỳ của ông Jerome Powell dự kiến kết thúc vào ngày 15/5. Ảnh: Reuters

Nhiệm kỳ của ông Powell dự kiến kết thúc vào ngày 15/5, song ông cho biết sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cho đến khi người kế nhiệm được phê chuẩn. Trong khi đó, Tổng thống Trump từng để ngỏ khả năng sa thải ông Powell nếu ông tiếp tục tại vị.

Giới quan sát nhận định, việc bổ nhiệm ông Warsh diễn ra trong bối cảnh Fed đối mặt nhiều thách thức về uy tín và yêu cầu siết chặt quy định đạo đức đối với các quan chức cấp cao, đặc biệt liên quan đến hoạt động đầu tư và giao dịch tài chính.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CNA, AP