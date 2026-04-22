Mỹ thúc đẩy tăng mạnh chi tiêu quốc phòng năm 2027 cho UAV, phòng không và tên lửa

Giới chức quân sự Mỹ ngày 21/4 đã kêu gọi tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 2027, tập trung vào máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không và tên lửa, trong bối cảnh các khí tài này được sử dụng nhiều trong các cuộc xung đột gần đây, bao gồm chiến sự với Iran.

Quyền Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Chánh văn phòng Ngân sách Lầu Năm Góc Jules Hurst III (bên trái) và Trung tướng Steven Whitney, Giám đốc phụ trách cơ cấu lực lượng, nguồn lực và đánh giá thuộc Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ, trao đổi với báo chí trong buổi họp báo về đề xuất ngân sách tài khóa 2027 của Bộ Quốc phòng Mỹ tại Lầu Năm Góc, Washington, ngày 21/4/2026. Ảnh: AP.

Theo kế hoạch do Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng trong khuôn khổ định hướng của Tổng thống Donald Trump về nâng chi tiêu quốc phòng lên mức khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, Lầu Năm Góc đề xuất tăng gấp ba lần chi cho UAV và công nghệ liên quan, lên hơn 74 tỷ USD, đồng thời dành hơn 30 tỷ USD để bổ sung các loại đạn dược quan trọng, trong đó có tên lửa đánh chặn.

Các quan chức quốc phòng cho biết nhiều loại vũ khí, đặc biệt là tên lửa đánh chặn, đã bị tiêu hao đáng kể trong các hoạt động tác chiến gần đây. Những hệ thống chịu áp lực lớn gồm Patriot và THAAD – vốn được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và cả UAV chi phí thấp.

Bên cạnh đó, khoảng 54 tỷ USD được phân bổ cho UAV và công nghệ liên quan, cùng 21 tỷ USD cho các hệ thống chống UAV. Giới chức Mỹ nhận định chiến tranh bằng máy bay không người lái đang thay đổi nhanh chóng phương thức tác chiến hiện đại, buộc Washington phải tăng đầu tư mạnh vào cả tấn công và phòng thủ.

Quan chức Lầu Năm Góc Jules Hurst III cho biết, các đề xuất ngân sách được xây dựng trước khi các hoạt động quân sự mới nhất bùng phát, song thừa nhận nhu cầu bổ sung đạn dược là yêu cầu thường xuyên nhằm duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Máy bay không người lái cất và hạ cánh thẳng đứng V-BAT của Shield AI. Ảnh: Shield AI cung cấp.

Theo kế hoạch, ngân sách quốc phòng 2027 cũng dự kiến mở rộng quy mô quân đội thêm khoảng 44.500 binh sĩ, tăng chi cho hoạt động tại biên giới Mỹ–Mexico, đồng thời đẩy mạnh đóng tàu chiến – mức cao nhất kể từ năm 1962.

Đáng chú ý, Hải quân Mỹ dự kiến tăng mạnh mua tên lửa hành trình Tomahawk từ 55 quả lên 785 quả. Tuy nhiên, giới chức thừa nhận năng lực sản xuất hiện nay là thách thức lớn, buộc các nhà thầu quốc phòng phải mở rộng dây chuyền để đáp ứng nhu cầu.

Ngoài ra, Không quân Mỹ cũng thúc đẩy đầu tư vào các loại đạn dược giá rẻ nhằm chuyển hướng từ số lượng hạn chế vũ khí công nghệ cao sang khả năng triển khai quy mô lớn trên chiến trường.

Giới phân tích cho rằng nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là mức chi tiêu quốc phòng cao nhất trong lịch sử Mỹ tính theo giá trị thực, phản ánh định hướng duy trì năng lực tác chiến toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng.

Thanh Hằng

Nguồn: AP.