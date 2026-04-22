Tehran gửi tối hậu thư lên LHQ: yêu cầu Mỹ thả tàu Touska ngay lập tức

Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ đứng trước thời hạn chót ngày 22/4 mà chưa rõ khả năng gia hạn, việc lực lượng Mỹ kiểm soát tàu thương mại Touska trên Biển Oman đã đẩy căng thẳng leo thang, khiến Tehran đề nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) gây sức ép buộc Washington trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho con tàu cùng toàn bộ thủy thủ đoàn.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani. Ảnh: IRNA English.

Theo hãng tin ANI, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani đã gửi thư tới Tổng Thư ký Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an, bày tỏ quan ngại về những gì Tehran coi là hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Mỹ, trong đó có việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại Iran.

Trong thư, Đại sứ Iravani cho biết tàu Touska bị lực lượng Mỹ kiểm soát tại vùng biển gần bờ biển Iran và mô tả đây là hành động “thù địch và trái pháp luật”. Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh vụ việc đã gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của thủy thủ đoàn và thân nhân của họ do các biện pháp cưỡng ép và đe dọa trong quá trình tiếp cận, bắt giữ tàu.

Về tác động khu vực, Tehran cảnh báo sự cố có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn của các tuyến hàng hải trọng yếu đi qua Biển Oman — khu vực đóng vai trò then chốt trong vận chuyển hàng hóa và năng lượng toàn cầu. Iran cho rằng bất kỳ diễn biến leo thang nào tại đây đều có thể tác động trực tiếp đến sự ổn định kinh tế và thương mại quốc tế.

Đại diện Iran cũng nhận định vụ việc mang những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng LHQ, đồng thời đi ngược lại tuyên bố ngừng bắn được công bố trước đó giữa hai bên.

Iran kêu gọi LHQ có phản ứng rõ ràng và dứt khoát, bao gồm lên án vụ việc, thúc đẩy cơ chế trách nhiệm giải trình và yêu cầu Mỹ trả tự do cho tàu Touska cùng toàn bộ những người liên quan. Giới quan sát nhận định cách xử lý của cộng đồng quốc tế đối với vụ việc này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì ổn định và bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực Biển Oman trong thời gian tới.

Iran phản đối Mỹ bắt giữ tàu hàng, kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp. Ảnh: Roya News.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hải quân Mỹ đã nổ súng và kiểm soát tàu hàng Touska tại vùng biển Oman vào ngày 19/4. Ông cho biết con tàu này thuộc diện bị trừng phạt theo quy định của Mỹ. Nhà lãnh đạo này khẳng định tàu Touska không tuân thủ yêu cầu dừng lại, khiến lực lượng hải quân Mỹ buộc phải sử dụng vũ lực để kiểm soát tình hình.

Thanh Giang

Nguồn: Yenişafak, The Economic Times.