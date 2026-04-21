Vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của thác nước nơi núi rừng xứ Thanh

Đến với miền Tây xứ Thanh, du khách không chỉ được khám phá và trải nghiệm bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số, mà còn được hòa mình vào làn nước mát lạnh của những dòng thác hùng vĩ, độc đáo, tận hưởng cảm giác thư thái sau những ngày làm việc vất vả.

Thác Ba (xã Trung Hạ) - điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch.

Trung Hạ là vùng đất giàu bản sắc văn hóa Thái. Đến nơi đây du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, thưởng thức các món ăn truyền thống và được hòa mình vào dòng thác Ba.

Được gọi là thác Ba bởi dòng nước từ trên cao đổ xuống tạo thành 3 tầng thác và 3 hồ nước lớn nhỏ có độ sâu trung bình từ 1,5m - 3m. Thác nằm cách trung tâm bản Đe khoảng 1,5km, sở hữu khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Nhờ ưu thế đó, thác Ba thu hút nhiều du khách đến tham quan, ngâm mình trong làn nước mát và khám phá cảnh quan hùng vĩ. Tại đây, du khách còn được tìm hiểu văn hóa đồng bào Thái qua những ngôi nhà sàn truyền thống và các món ẩm thực đặc trưng, như: măng rừng, cá suối nướng, xôi ngũ sắc...

Qua trao đổi với những bậc cao niên ở bản Đe chúng tôi được biết, dòng thác Ba gắn bó mật thiết với cuộc sống người dân trong bản Đe. Ngoài vẻ đẹp, tạo không khí mát mẻ, thác Ba còn cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho nhiều hộ dân bản Đe. Vì vậy, bà con luôn ý thức dọn dẹp vệ sinh môi trường và tuyên truyền du khách giữ gìn cảnh quan chung, không xả rác bừa bãi.

Ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết: Để thác Ba thu hút được đông đảo du khách, xã Trung Hạ tập trung đẩy mạnh quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nói chung và thác Ba nói riêng. Đồng thời, đầu tư hạ tầng giao thông; kêu gọi thu hút doanh nghiệp có tiềm lực để xây dựng thác Ba trở thành điểm dừng chân lý tưởng để du khách tìm thấy sự bình yên giữa thiên nhiên, khám phá vẻ đẹp của bản sắc dân tộc giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh.

Rời Trung Hạ theo Quốc lộ 217 du khách đến với xã Điền Quang để trải nghiệm, khám phá thác Mơ – người dân địa phương gọi là thác Muốn. Thác Mơ bắt nguồn từ đỉnh núi Muốn có độ cao gần 500m so với mực nước biển. Nước từ trong các núi đá chảy vào lòng thung, rồi từ đó đổ xuống sườn núi tạo thành nhiều tầng thác liên hoàn kế tiếp nhau như hình bậc thang. Trườn qua 43 tầng thác lớn, nhỏ, cao, thấp khác nhau chỉ toàn đá, nước và cây rừng trùm kín. Nước thác Mơ đổ ra suối Đại Lạn đổ vào dòng sông Mã hùng vĩ. Điều thú vị là khi đến thác Mơ, du khách có thể leo qua 43 tầng thác mà không cần bỏ dép, bởi đá ở đây là đá cát, tuy nhẵn mòn nhưng không hề trơn trượt.

Anh Ngô Ngọc Sơn, phường Quảng Phú - người từng khám phá, trải nghiệm tại thác Mơ, cho biết: Đến với thác Mơ, được ngâm mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh, giúp tôi xua tan đi cái nắng gay gắt của mùa hè. Phóng tầm mắt lên cao, dòng thác đổ xuống tung bọt trắng xóa giữa hai bên bờ là thảm thực vật xanh mướt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Lòng hiếu khách của người dân bản địa, cùng chuyến hành trình chinh phục thác Mơ đã để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên về vẻ đẹp hoang sơ nơi vùng Điền Quang.

Cùng với thác Mơ, ở đây còn có 3 hang động, đó là: hang Mộng, hang Bụt và hang Bến Bai. Trong hang có nhiều nhũ đá rủ xuống tựa hình cây cột chống trời, đài sen, quả phật thủ, mâm xôi, hình con ngựa, cá sấu, chim công rồi cả hình đôi nam nữ đang trao duyên... Trên Đồi Muốn và những cánh rừng đại ngàn ở Điền Quang vẫn còn rất nhiều loại cây gỗ quý, cây thảo dược quý hiếm dùng làm thuốc chữa bệnh, làm gia vị chế biến món ăn và nhiều loài động vật quý hiếm khác.

Dù thác Mơ đã thu hút được nhiều du khách đến trải nghiệm nhưng việc phát triển du lịch tại đây còn nhiều hạn chế, bởi giao thông đi lại khó khăn, chưa thu hút được các nhà đầu tư cung cấp các dịch vụ cho khách du lịch, đặc biệt là dịch vụ lưu trú. Nhiều hộ dân trong thôn muốn đầu tư để phát triển du lịch tại khu vực thác Mơ nhưng thiếu vốn để xây dựng hạ tầng, kỹ năng làm du lịch...

Thác Thiên Thủy nằm trong Vườn quốc gia Xuân Liên.

Nằm trong Vườn quốc gia Xuân Liên, thác Thiên Thủy đẹp như một dải lụa trắng mềm mại vắt ngang giữa vách đá cheo leo. Cái tên Thiên Thủy (nước trời) gắn liền với điển tích của đồng bào người Thái. Xưa kia, thác có tên là thác Mù vì bắt nguồn từ đỉnh Pù Gió quanh năm mây phủ. Người dân tin rằng, vào những ngày sương giăng mờ ảo, ai may mắn chứng kiến được khoảnh khắc dòng thác đột ngột hiện ra từ lưng chừng núi sẽ gặp nhiều may mắn. Thác là một quần thể gồm 4 thác nước nằm gối lên nhau bung nước xuống từ những đỉnh núi của dãy Pù Ta Leo có độ cao trên 1.400m so với mặt nước biển, tầng cao nhất của thác cách lòng suối đến 500m. Những vách đá dựng đứng bị dòng nước chạm khắc thành nhiều hình thù kỳ thú, biến nơi đây thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Dưới chân thác, những phiến đá rộng bằng phẳng nằm rải rác khắp thung lũng, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách nghỉ ngơi và thưởng ngoạn cảnh sắc đại ngàn.

Cùng với thác Ba, thác Mơ, thác Thiên Thủy, miền Tây xứ Thanh còn có nhiều thác nổi tiếng, như: thác Ma Hao (Linh Sơn), thác Voi (Vân Du), thác Mây (Thạch Quảng); thác Cổng Trời, thác Đồng Quan (Hóa Quỳ), thác Hiêu (Cổ Lũng)... Đến với những địa danh này, du khách không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp, kỳ vĩ nơi núi rừng xứ Thanh mà còn có cơ hội khám phá những huyền thoại gắn liền với lịch sử hình thành nên những dòng thác.... Đây chính là những tiềm năng, lợi thế để các địa phương phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, phát triển du lịch thác nước ở nhiều địa phương, hiện đang gặp nhiều khó khăn, như: giao thông cách trở, hệ thống hạ tầng phụ trợ và vệ sinh công cộng còn thiếu. Các loại hình dịch vụ còn hạn chế khiến du khách thường phải di chuyển sang khu vực khác để ăn uống, nghỉ ngơi sau khi tham quan, tắm thác. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương cần xây dựng cơ chế khuyến khích, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng để phát triển du lịch tại các thác nước. Khuyến khích các hộ dân có điều kiện đầu tư vốn phát triển các loại dịch vụ du lịch, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tích cực quảng bá vẻ đẹp của vùng đất, con người, bản sắc văn hóa bản địa nói chung, các thác nước độc đáo nói riêng trên phương tiện thông tin đại chúng để thu hút du khách, góp phần đưa du lịch Thanh Hóa thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bài và ảnh: Thanh Hương