Pháp tăng chi tiêu quốc phòng lên 76,3 tỷ euro để ứng phó xung đột quy mô lớn

Chính phủ Pháp công bố sẽ tăng thêm 36 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng, đưa tổng ngân sách lên 76,3 tỷ euro vào năm 2030, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng bất ổn. Thông tin này được Bộ trưởng Quân đội Pháp Catherine Vautrin công bố sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 8/4.

Theo người phát ngôn chính phủ Maud Bregeon, chiến lược tăng chi tiêu quốc phòng tập trung vào tăng cường năng lực tác chiến mặt đất, huấn luyện, đạn dược, phòng thủ trên không và không gian quân sự, nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn. Đây là bước đi nhằm tăng cường an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời hỗ trợ các đối tác chiến lược của Pháp trong một “tư thế phòng thủ”.

Trong giai đoạn 2024–2030, 8,5 tỷ euro sẽ được dành riêng cho mua sắm đạn dược, tổng cộng lên đến 26 tỷ euro, 3,9 tỷ euro bổ sung cho các hoạt động quân sự trong không gian, cùng 10.000 máy bay không người lái dự kiến được lắp đặt, trong đó 5.000 sẽ bàn giao ngay trong năm 2026. Ngành phòng thủ chống máy bay không người lái cũng được tăng thêm 1,6 tỷ euro để trang bị các thiết bị từ súng gây nhiễu tới tên lửa dẫn đường bằng laser.

Bộ trưởng Vautrin nhấn mạnh chương trình còn bao gồm hiện đại hóa máy bay chiến đấu Rafale, nâng cấp lên chuẩn F5 và bổ sung hai chiếc máy bay để bù đắp tổn thất trong mùa hè 2025. Về hải quân, Pháp tiếp tục cân nhắc mở rộng đội tàu, bao gồm tàu hộ vệ thứ năm dự kiến bàn giao năm 2032, và phát triển “xe tăng trung gian” để thay thế dần các xe tăng Leclerc vào khoảng năm 2040 theo dự án Hệ thống chiến đấu chủ lực trên bộ (MGCS) hợp tác Pháp-Đức.

Về mặt nhân sự, dự kiến lực lượng dự bị sẽ tăng lên 50.000 người vào năm 2030, góp phần nâng tổng số nhân sự quân sự và dân sự lên 330.000 người. Ngoài ra, các quy định mới sẽ cho phép bắt buộc các nhà cung cấp kinh tế duy trì dự trữ chiến lược, tăng cường kiểm soát chi phí, đồng thời đơn giản hóa một số thủ tục về môi trường cho các dự án quân sự, nhằm nâng cao khả năng ứng phó khẩn cấp và sức bền quốc gia.

Chính phủ Pháp khẳng định quyết định tăng chi tiêu quốc phòng là phù hợp với bối cảnh chiến lược hiện nay, đồng thời đảm bảo các chương trình kinh tế và an sinh xã hội không bị ảnh hưởng. Người phát ngôn Bregeon nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng để Pháp vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa thực hiện cam kết quốc tế trong một môi trường an ninh toàn cầu đang thay đổi.

Nguồn: AA