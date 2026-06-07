Xung đột Trung Đông phủ bóng lên ngành hàng không toàn cầu

Các lãnh đạo ngành hàng không thế giới đang nhóm họp tại Đại hội thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ở Rio de Janeiro, Brazil trong bối cảnh xung đột Trung Đông phủ bóng lên ngành hàng không toàn cầu.

Đại hội thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) diễn ra từ ngày 6-8/6/2026 tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Reuters.

Theo các đại biểu tham dự hội nghị (diễn ra từ 6-8/6), giá dầu tăng mạnh do căng thẳng liên quan đến Iran đang tạo áp lực lớn lên các hãng hàng không toàn cầu. Tình hình càng trở nên khó khăn khi ngành này vẫn chưa giải quyết được tình trạng thiếu máy bay mới. Việc chậm bàn giao máy bay từ hai nhà sản xuất lớn là Boeing và Airbus buộc nhiều hãng phải tiếp tục khai thác các đội bay cũ, kém hiệu quả hơn về nhiên liệu và tốn nhiều chi phí bảo dưỡng.

IATA, tổ chức đại diện cho hơn 370 hãng hàng không, chiếm khoảng 85% lưu lượng hàng không toàn cầu, trước đó từng dự báo ngành sẽ đạt lợi nhuận ròng kỷ lục 41 tỷ USD trong năm 2026. Tuy nhiên, giới phân tích và lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng triển vọng này có thể sẽ phải điều chỉnh giảm do tác động từ giá nhiên liệu leo thang và những bất ổn địa chính trị kéo dài.

Trong khi đó, khảo sát mới của Deloitte đối với 21 giám đốc điều hành các hãng hàng không quốc tế cho thấy biến động giá nhiên liệu và lạm phát hiện là những rủi ro lớn nhất đối với ngành. Báo cáo nhận định những yếu tố này đã biến năm được kỳ vọng lập kỷ lục về lợi nhuận thành cuộc chiến bảo vệ biên lợi nhuận của các hãng hàng không.

Biến động giá nhiên liệu và lạm phát hiện là những rủi ro lớn nhất đối với ngành hàng không toàn cầu. Ảnh: WCPO.

Để ứng phó với áp lực chi phí, nhiều hãng đang điều chỉnh chiến lược khai thác. Hãng Azul Airlines của Brazil cho biết có thể cắt giảm thêm các chuyến bay nhằm phù hợp với nhu cầu thị trường và hạn chế tác động từ giá nhiên liệu tăng cao. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Air New Zealand Nikhil Ravishankar cảnh báo các hãng chỉ có thể tăng giá vé đến một mức nhất định để bù đắp chi phí, bởi giá vé quá cao sẽ làm nhu cầu đi lại suy giảm.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc tăng giá vé chỉ là giải pháp tạm thời. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tiếp tục biến động và kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, các hãng hàng không sẽ phải tìm cách cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ lợi nhuận và duy trì nhu cầu đi lại của hành khách.

Ngọc Liên