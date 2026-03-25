Xung đột Israel - Iran leo thang, hai bên tăng cường tập kích quy mô lớn

Ngày 24/3, bước sang ngày thứ 25 của xung đột, Iran và Israel đồng loạt đẩy mạnh các đòn tấn công, khiến căng thẳng leo thang trên nhiều mặt trận.

Israel và Iran cùng đẩy mạnh các cuộc tấn công về phía đối phương trong ngày 24/3. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Israel cho biết, đến đêm 24/3, Iran đã tiến hành 12 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel, nhiều hơn gấp đôi số cuộc tập kích trong ngày 23/3. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa mang đạn chùm và loại mang một đầu đạn cỡ lớn duy nhất. Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt và đánh chặn thành công nhiều quả đạn. Tuy nhiên, một số tên lửa đã lọt qua lưới phòng không, gây thiệt hại tại một số khu vực thuộc cả phía Bắc, miền Trung và phía Nam Israel. Trong đó, quả tên lửa mang đạn chùm lao xuống thành phố Bnei Brak và các thị trấn phụ cận ở miền Trung Israel hồi đêm qua, khiến ít nhất 9 người bị thương, nhiều công trình bị hư hại.

Về phần mình, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động các đợt tấn công mới thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ tại khu vực. Trong đó, đợt tập kích thứ 79 tiến hành hồi tối qua, đánh phá cùng lúc thành phố Eilat của Israel bên bờ Biển Đỏ và 3 căn cứ Mỹ tại 2 nước Kuwait và Bahrain. Vũ khí sử dụng trong đợt tấn công gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa, cùng các máy bay không người lái cảm tử.

Về các cuộc tấn công của Israel vào Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 24/3, không quân nước này đã tập kích nhiều mục tiêu quân sự trọng yếu của Iran tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có cơ sở sản xuất thuốc nổ chủ chốt của Iran ở khu vực Isfahan, miền Trung nước này. Trong cả ngày 24/3, máy bay chiến đấu Israel đã thả tổng cộng hơn 120 quả bom xuống hàng chục mục tiêu tại Iran, trong đó các trận địa phóng tên lửa, cơ sở sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không.

Trong một diễn biến liên quan, phía Iran cho biết nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam nước này đã bị Mỹ và Israel tấn công, song chưa có thông tin chi tiết được công bố.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã ghi nhận thông tin liên quan tới vụ việc tại nhà máy Bushehr, cơ sở điện hạt nhân duy nhất của Iran. Tổng Giám đốc của cơ quan này, ông Rafael Grossi đã ra lời kêu gọi khẩn, hối thúc các bên liên quan trong cuộc chiến hiện nay tại Trung Đông, thực hiện kiềm chế tối đa nhằm tránh gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Xinhua.