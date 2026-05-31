Vừa gia nhập Eurozone, Bulgaria đối mặt nguy cơ bị EU kỷ luật vì thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev vừa cho biết, nước này có thể sớm phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật từ Liên minh châu Âu (EU) do thâm hụt ngân sách vượt mức cho phép, dù mới chính thức gia nhập khu vực đồng euro (Eurozone) từ đầu năm 2026.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở thủ đô Sofia ông Radev cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến công bố báo cáo tài khóa vào ngày 3/6. Báo cáo này có thể kích hoạt cơ chế xử lý thâm hụt quá mức đối với Bulgaria.

Theo quy định của EU, các quốc gia thành viên phải duy trì mức thâm hụt ngân sách dưới 3% GDP. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của Bulgaria năm trước được ghi nhận ở mức 3,5% GDP. Nếu bị đưa vào diện giám sát, Sofia sẽ phải thực hiện các biện pháp kiểm soát chi tiêu bắt buộc để đưa tỷ lệ này trở lại ngưỡng cho phép. Trong trường hợp không tuân thủ các yêu cầu điều chỉnh tài khóa, Bulgaria có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt như bị đóng băng nguồn tài trợ từ EU hoặc chịu mức phạt lên tới 0,05% GDP mỗi sáu tháng.

Thủ tướng Radev cho rằng tình trạng hiện nay bắt nguồn từ những sai lầm kéo dài của các chính phủ tiền nhiệm theo đường lối thân EU. Ông cáo buộc một số số liệu kinh tế đã được điều chỉnh nhằm đáp ứng các tiêu chí gia nhập Eurozone. Theo dự báo mới nhất của EC, thâm hụt ngân sách Bulgaria có thể tăng lên 4,1% GDP trong năm 2026 và tiếp tục lên 4,3% GDP vào năm 2027. Chính phủ hiện tại cũng cảnh báo mức thâm hụt thực tế có thể cao hơn con số 3,5% được công bố trước đó.

Bulgaria chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Eurozone từ ngày 1/1/2026 sau khi đáp ứng các tiêu chí hội nhập, đặc biệt là yêu cầu kiểm soát lạm phát. Đồng lev của Bulgaria vốn đã được neo tỷ giá với đồng euro trong nhiều năm, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra tương đối ổn định.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chính phủ tiền nhiệm đã xây dựng các dự báo tăng trưởng quá lạc quan, làm gia tăng rủi ro mất cân đối ngân sách. Một báo cáo năm 2025 cũng đề cập việc cắt giảm đáng kể một số khoản phí y tế do nhà nước quy định và điều chỉnh giá vé đường sắt nhằm hỗ trợ mục tiêu đáp ứng các tiêu chí gia nhập Eurozone. Về phần mình, thủ tướng Radev khẳng định, người dân nước này cần có quyền trực tiếp quyết định những vấn đề liên quan đến tương lai của đất nước, thay vì để giới tinh hoa chính trị tự đưa ra lựa chọn.

Thu Uyên

Nguồn: RT