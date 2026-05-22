Trọn niềm tin đi theo Đảng quang vinh

Giữa những ngày tháng Năm lịch sử, khi cả nước thành kính hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều đảng viên vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng sau quá trình tận tụy cống hiến, kiên trung đi theo Đảng, theo cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên ngày 21/5/2026. Ảnh: Minh Hiếu.

Sự ghi nhận đặc biệt của Đảng

Theo quy định của Điều lệ Đảng, những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm tuổi Đảng trở lên được tặng Huy hiệu Đảng. Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm của lễ trao Huy hiệu Đảng, mỗi tấm huy hiệu được trao gắn trên ngực áo là sự tri ân đối với những đảng viên một đời tận tụy, cống hiến, bền bỉ, trong sáng, khiêm nhường, không quản khó khăn, gian khổ phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân. Mỗi tấm Huy hiệu Đảng là biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, lý tưởng, cống hiến và trách nhiệm nêu gương.

Với cấp ủy đảng, việc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là dịp để toàn Đảng bộ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ tiền bối.

Điểm tựa lan tỏa tinh thần xây dựng, cống hiến

Xứ Thanh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Yêu cầu đặt ra phải tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu.

Trong bối cảnh đó, các đảng viên ưu tú, lão thành nhận huy hiệu cao quý của Đảng sẽ là những “viên gạch” xây đắp nên tượng đài niềm tin của Đảng trong lòng Nhân dân, chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền, là “ngọn lửa” truyền nhiệt huyết, là điểm tựa quan trọng lan tỏa tinh thần xây dựng, cống hiến, là tấm gương sáng ngời để đảng viên trẻ, thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu, xây hoài bão lớn.

Từ những đảng viên ấy, thế hệ hôm nay càng hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do, càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, vun đắp và phát huy những thành quả cách mạng mà bao thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.

Trong bối cảnh mới, thế hệ trẻ càng phải không ngừng học tập, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số để xây dựng quê hương Thanh Hóa phát triển giàu mạnh, hiện thực hóa khát vọng Đảng đã đặt ra.

Huy hiệu Đảng vì vậy không chỉ là phần thưởng cao quý cho người đảng viên, mà còn là bài học giáo dục trực quan, sinh động có sức lan tỏa mạnh mẽ. Niềm tin với Đảng không phải điều gì xa xôi, mà được hun đúc từ chính những năm tháng cống hiến không ngừng nghỉ, từ sự kiên định trước thử thách và từ tấm lòng son sắt vì dân, vì nước. Những đảng viên trung kiên, ưu tú của Đảng đã, đang và sẽ mãi là nguồn cảm hứng, là điểm tựa tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp bước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước.

Trong những ngày tháng Năm nhớ Bác, hình ảnh các đảng viên ưu tú nâng niu tấm Huy hiệu Đảng trên tay đã trở thành biểu tượng cao đẹp của niềm tin son sắt với Đảng, lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự, cũng là trách nhiệm của đảng viên trước những nhiệm vụ mới, phát huy trách nhiệm nêu gương trước tổ chức và trước thế hệ đảng viên đi sau. Những Huy hiệu Đảng lấp lánh trên ngực áo các đảng viên hôm nay chính là những “đóa hoa” đẹp nhất dâng lên Đảng, làm rạng rỡ thêm truyền thống cách mạng của quê hương Thanh Hóa anh hùng.

Đỗ Duy Đông