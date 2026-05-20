Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND cấp xã

Xác định hoạt động giám sát là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Thông qua các hoạt động giám sát đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giám sát tình hình sản xuất và hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng của Đoàn giám sát HĐND xã Yên Thọ.

Nhận thức rõ chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát sẽ góp phần quyết định kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND xã Xuân Tín hằng năm đều sớm xây dựng kế hoạch giám sát. Nội dung lựa chọn giám sát là những vấn đề thiết thực, mới phát sinh ở địa phương và được Nhân dân quan tâm. Một trong những kết quả nổi bật gần đây là việc thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề, thể hiện tinh thần quyết liệt trong thực hiện chức năng giám sát của HĐND xã. Đoàn thứ nhất tập trung kiểm tra, đánh giá việc triển khai và thực hiện Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội tại UBND xã. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực, liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, quyền lợi người lao động và đối tượng thụ hưởng chính sách. Đoàn thứ hai tiến hành giám sát công tác tổ chức ăn bán trú và các khoản thu, đóng góp của phụ huynh, học sinh tại Trường Mầm non Phú Xuân năm học 2024-2025, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng quy định. Thông qua giám sát, các đoàn giám sát đã chỉ ra những vướng mắc, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Tại xã Yên Thọ, hoạt động giám sát được HĐND xã duy trì thường xuyên, chú trọng việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Ông Đặng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thọ cho biết: “Giám sát là chức năng quan trọng góp phần bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thông qua giám sát, Thường trực HĐND xã đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị đến cấp thẩm quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý và khắc phục kịp thời”.

Hàng năm, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND và các ban của HĐND các xã, phường đã xây dựng chương trình giám sát theo quy định; đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, hình thức giám sát. Theo đó, hoạt động giám sát của HĐND cấp xã được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các nội dung giám sát do Thường trực HĐND xã lựa chọn đều là những vấn đề quan trọng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi cộm, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm như: Quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người lao động, công tác vệ sinh môi trường...

Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp thống nhất nội dung, chương trình giám sát, tiến hành các bước chuẩn bị để các đợt giám sát được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Tại các cuộc giám sát, các đoàn giám sát đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn, chỉ ra những yếu kém, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau giám sát, các đoàn giám sát đã có báo cáo kết quả, thông báo kết luận giám sát đến UBND và các ngành, cơ quan, đơn vị được giám sát; đồng thời có văn bản kiến nghị chấn chỉnh những vi phạm, tập trung giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc.

Bài và ảnh: Quốc Hương